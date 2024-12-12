Трамп вдруге став «Людиною року» за версією Time

Трамп знову став “Людиною року”

Про це повідомив сам журнал у соцмережі Х.

Дональд Трамп став «Людиною року» за версією TIME.

Donald Trump is TIME's Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3 — TIME (@TIME) December 12, 2024

У 2016 році Дональд Трамп отримав титул «Людина року» за версією впливового журналу Time, який при цьому назвав його «президентом розділених штатів».

Трамп розкритикував удари ЗСУ по Росії

Він також дав розгорнуте інтерв’ю для журналу, відповівши, зокрема, на питання які пов’язані з війною Росії проти України.

Під час передвиборчої кампанії Трамп любив вихвалятися, що буде посередником в укладенні «мирної угоди» між Росією та Україною за 24 години. Проте зараз він визнає, що це зробити буде складніше, ніж він казав раніше.

Близький Схід — проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає. Це божевілля, що відбувається. Дональд Трамп Новообраний президент США

Трамп також розкритикував Україну за запуски американських ракет по території Росії минулого місяця.

Я категорично не згоден із відправкою ракет на сотні миль вглиб території Росії. Чому ми це робимо? Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її. Поширити

На питання про те, залишить він Україну чи ні, Трамп відповів, що використає американську підтримку України як важіль впливу проти Росії в переговорах про припинення війни.