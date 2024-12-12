Трамп вдруге став «Людиною року» за версією Time

Впливовий американський журнал Time вдруге назвав новообраного президента США Дональда Трампа «Людиною року».
Головні тези:
- Трамп став «Людиною року» за версією Time вдруге, що свідчить про його вплив та актуальність у світовій політиці.
- Президент США Дональд Трамп висловлював наміри вирішити конфлікт між Росією та Україною, проте реалізація цих намірів ускладнюється.
- Трамп розкритикував ракетні обстріли ЗСУ території Росії.
Трамп знову став “Людиною року”
Про це повідомив сам журнал у соцмережі Х.
Дональд Трамп став «Людиною року» за версією TIME.
Donald Trump is TIME's Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3— TIME (@TIME) December 12, 2024
У 2016 році Дональд Трамп отримав титул «Людина року» за версією впливового журналу Time, який при цьому назвав його «президентом розділених штатів».
Трамп розкритикував удари ЗСУ по Росії
Він також дав розгорнуте інтерв’ю для журналу, відповівши, зокрема, на питання які пов’язані з війною Росії проти України.
Під час передвиборчої кампанії Трамп любив вихвалятися, що буде посередником в укладенні «мирної угоди» між Росією та Україною за 24 години. Проте зараз він визнає, що це зробити буде складніше, ніж він казав раніше.
Трамп також розкритикував Україну за запуски американських ракет по території Росії минулого місяця.
На питання про те, залишить він Україну чи ні, Трамп відповів, що використає американську підтримку України як важіль впливу проти Росії в переговорах про припинення війни.
Я хочу досягти угоди», — сказав Трамп, додавши, що «єдиний спосіб досягти угоди — це не відмовлятися (від України — ред.).
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