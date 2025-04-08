Трамп выдвинул Европе жесткое требование на 350 млрд долл

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы страны Европы закупили американских энергоносителей на сумму в 350 миллиардов долларов, чтобы Штаты ослабили масштабные пошлины против ЕС.
Главные тезисы
- Президент США шантажирует Европу на фоне объявления масштабных пошлин.
- Он требует от Евросоюза сокращения торгового дефицита за счет увеличения закупок американской энергии.
Трамп снова начал шантажировать ЕС
Американский лидер отреагировал на предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
По словам последней, ЕС предложил отменить пошлины на американские автомобили и промышленные товары, если США сделают то же самое в ответ.
Однако Трамп четко дал понять, что его это не устраивает.
На этом фоне глава Белого дома пожаловался на дефицит в торговле с Евросоюзом в размере 350 миллиардов долларов.
Американский лидер набросился с обвинениями на официальный Брюссель после встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Несмотря на это, он подчеркнул, что готов к соглашению с Евросоюзом, если тот примет обязательство сократить торговый дефицит с США путем увеличения закупок американской энергии.
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