Трамп выдвинул Европе жесткое требование на 350 млрд долл

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы страны Европы закупили американских энергоносителей на сумму в 350 миллиардов долларов, чтобы Штаты ослабили масштабные пошлины против ЕС.

Трамп снова начал шантажировать ЕС

Американский лидер отреагировал на предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

По словам последней, ЕС предложил отменить пошлины на американские автомобили и промышленные товары, если США сделают то же самое в ответ.

Однако Трамп четко дал понять, что его это не устраивает.

На этом фоне глава Белого дома пожаловался на дефицит в торговле с Евросоюзом в размере 350 миллиардов долларов.

Он исчезнет быстро. Один из способов быстро его устранить — это заставить их (ЕС — ред.) покупать у нас энергию. Они могут ее купить, и мы уберем эти 350 миллиардов за одну неделю. Дональд Трамп Президент США

Американский лидер набросился с обвинениями на официальный Брюссель после встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.