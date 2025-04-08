Трамп висунув Європі жорстку вимогу на 350 мільярдів доларів

Президент США Дональд Трамп зажадав, щоб країни Європи закупили американських енергоносіїв на суму у розмірі 350 мільярдів доларів, щоб Штати послабили масштабні мита проти ЄС.

Трамп знову почав шантажувати ЄС

Американський лідер відреагував на пропозицію очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн,.

За словами останньої, ЄС запропонував скасувати мита на американські автомобілі та промислові товари, якщо США зроблять те ж саме у відповідь.

Однак Трамп чітко дав зрозуміти, що його це не влаштовує.

На цьому тлі очільник Білого дому поскаржився на дефіцит у торгівлі з Євросоюзом у розмірі 350 мільярдів доларів,

Він зникне швидко. Один зі способів швидко його усунути — це змусити їх (ЄС — ред.) купувати в нас енергію. Вони можуть її купити, і ми приберемо ці 350 мільярдів за один тиждень. Дональд Трамп Президент США

Американський лідер накинувся зі звинуваченнями на офіційний Брюссель після зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.