Трамп висунув Європі жорстку вимогу на 350 мільярдів доларів

Президент США Дональд Трамп зажадав, щоб країни Європи закупили американських енергоносіїв на суму у розмірі 350 мільярдів доларів, щоб Штати послабили масштабні мита проти ЄС.
Головні тези:
- Президент США шантажує Європу на тлі оголошення масштабних мит.
- Він вимагає від Євросоюзу скорочення торговельного дефіциту за рахунок збільшення закупівель американської енергії.
Трамп знову почав шантажувати ЄС
Американський лідер відреагував на пропозицію очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн,.
За словами останньої, ЄС запропонував скасувати мита на американські автомобілі та промислові товари, якщо США зроблять те ж саме у відповідь.
Однак Трамп чітко дав зрозуміти, що його це не влаштовує.
На цьому тлі очільник Білого дому поскаржився на дефіцит у торгівлі з Євросоюзом у розмірі 350 мільярдів доларів,
Американський лідер накинувся зі звинуваченнями на офіційний Брюссель після зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Попри це, він наголосив, що готовий до угоди з Євросоюзом, якщо той візьме на себе зобов'язання скоротити торговельний дефіцит зі США шляхом збільшення закупівель американської енергії.
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