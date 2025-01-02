Трамп хочет собрать митинг перед своей инаугурацией — что известно

Избранный президент США Дональд Трамп планирует провести мероприятие, похожее на митинг. Он состоится 19 января - за день до своей инаугурации.

Что известно о запланированном митинге Трампа

По информации нескольких источников, митинг состоится в Capital One Arena в Вашингтоне, округ Колумбия.

Эта арена, являющаяся домашней площадкой для баскетбольной команды Washington Wizards и хоккейной команды Washington Capitals, способна вместить около 20 тысяч зрителей.

Согласно информации, опубликованной инаугурационным комитетом Трампа-Венса, мероприятие под названием "Make America Great Again Victory Rally" начнется в 15:00 по восточному времени.

Дональд Трамп официально примет присягу и вступит в должность 47-го президента США 20 января.

Напомним, Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года, однако его избрание было официально подтверждено только 17 декабря. В этот день избиратели Техаса присудили ему 40 голосов, что обеспечило необходимые 270 голосов для окончательного закрепления его победы.

Трамп объявит судьбоносное для США решение в день инаугурации

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп намерен объявить о выводе США из состава Всемирной организации здравоохранения в первый же день работы новой администрации.

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, к такому решению Дональда Трампа все активнее подталкивают члены его переходной команды.

Официальное оглашение этого решения может состояться уже 20 января 2025 года.

Что важно понимать, фактически это станет концом эпохи пребывания США в ВОЗ.

Эксперты обращают внимание на то, что этот выход лишит организацию крупнейшего источника финансирования, что повредит способности реагировать на кризисы в области здравоохранения, такие как пандемия коронавируса.

На этом фоне нельзя игнорировать тот факт, что именно Штаты являются самым единственным донором ВОЗ, который обеспечивал около 16% ее финансирования в 2022-23 годах.