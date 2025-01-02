Трамп хоче зібрати мітинг перед своєю інавгурацією — що відомо

Обраний президент США Дональд Трамп планує провести захід, схожий на мітинг. Він відбудеться 19 січня — за день до своєї інавгурації.

Що відомо про запланований мітинг Трампа

За інформацією кількох джерел, мітинг відбудеться у Capital One Arena у Вашингтоні, округ Колумбія.

Ця арена, яка є домашнім майданчиком для баскетбольної команди Washington Wizards та хокейної команди Washington Capitals, здатна вмістити близько 20 тисяч глядачів.

Згідно з інформацією, опублікованою інавгураційним комітетом Трампа-Венса, захід під назвою "Make America Great Again Victory Rally" розпочнеться о 15:00 за східним часом.

Дональд Трамп офіційно складе присягу і вступить на посаду 47-го президента США 20 січня.

Нагадаємо, Трамп здобув перемогу на виборах 5 листопада 2024 року, однак його обрання було офіційно підтверджено лише 17 грудня. У цей день виборники Техасу присудили йому 40 голосів, що забезпечило необхідні 270 голосів для остаточного закріплення його перемоги.

Трамп оголосить доленосне для США рішення в день інавгурації

Майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп має намір оголосити про виведення США зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший же день роботи нової адміністрації.

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, до такого рішення Дональда Трампа дедалі активніше підштовхують члени його перехідної команди.

Офіційне оголошення цього рішення може відбутися уже 20 січня 2025 року.

Що важливо розуміти, фактично це стане “кінцем епохи” перебування США у ВООЗ.

Експерти звертають увагу на те, що цей вихід позбавить організацію найбільшого джерела фінансування, що зашкодить її здатності реагувати на кризи в галузі охорони здоров'я, такі як пандемія коронавірусу.

На цьому тлі не можна ігнорувати той факт, що саме Штати є найбільшим єдиним донором ВООЗ, який забезпечував близько 16% її фінансування у 2022-23 роках.