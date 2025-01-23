Трамп хочет сократить количество американских военных в Европе — какая причина

Президент США Дональд Трамп планирует снизить количество американских военных в Европе на 20%. Также он требует от Европы большего финансового взноса, чем их содержание.

Почему Трамп хочет сократить военный контингент в Европе

Трамп пока не рассматривает вариант быстрого вывода войск из Европы или Украины, однако выдвигает требование к европейским странам активнее вкладываться в собственную оборону.

По словам источника в европейской дипломатии, президент США намерен сократить американский контингент в Европе на около 20 тысяч человек, что составляет около пятой части от общего количества.

Он также считает необходимым переложить дополнительную финансовую нагрузку на европейские страны для содержания войск, которые останутся на территории Европы.

Аргументы Трампа сводятся к тому, что присутствие американской армии является важным сдерживающим фактором, и такие расходы, по его мнению, не должны полностью покрывать исключительно налогоплательщики в США.

Источник также отмечает, что Трампа удалось убедить не отказываться от Украины во избежание ассоциаций с провальными ситуациями вроде "второго Кабула". Однако глава Белого дома настаивает на том, чтобы решение украинского вопроса перешло к ответственности европейцев, ведь он считает это в основном их проблемой.

Пока нет точных цифр о возможной стоимости финансирования. В то же время, Трамп повторно предлагает новый стандарт НАТО — 5% ВВП на оборону, чем существенно повышает предыдущие требования. Однако для многих европейских стран такая цель остается почти невыполнимой. Поделиться

Трамп заморозил внешнюю помощь США

Главная цель нового указа президента — проведение проверки соответствия всей помощи политическим целям страны.

По мнению Дональда Трампа и его новой администрации, "индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают интересам Америки, а во многих случаях противоречат американским ценностям".

Более того, в указе указано, что помощь другим государствам "способствует дестабилизации мирового мира, продвигая идеи в иностранных странах, прямо противоположных гармоничным и стабильным отношениям как внутри стран, так и между ними".