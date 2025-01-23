Трамп хоче скоротити кількість американських військових у Європі — яка причина

Президент США Дональд Трамп планує зменшити кількість американських військових у Європі на 20%. Також він вимагає від Європи більшого фінансового внеску за їхнє утримання.

Чому Трамп хоче скоротити військовий контингент у Європі

Як зазначає видання, Трамп поки не розглядає варіант швидкого виведення військ з Європи чи України, однак висуває вимогу до європейських країн активніше вкладатися у власну оборону.

За словами джерела в європейській дипломатії, президент США має намір скоротити американський контингент у Європі на приблизно 20 тисяч осіб, що становить близько п’ятої частини від загальної кількості.

Він також вважає за необхідне перекласти додаткове фінансове навантаження на європейські країни для утримання військ, які залишаться на території Європи.

Аргументи Трампа зводяться до того, що присутність американської армії є важливим фактором стримування, і такі витрати, на його думку, не повинні повністю покривати виключно платники податків у США.

Джерело також зазначає, що Трампа вдалося переконати не відмовлятися від України, аби уникнути асоціацій із провальними ситуаціями на кшталт "другого Кабулу". Проте очільник Білого дому наполягає на тому, щоб вирішення українського питання перейшло до відповідальності європейців, адже він вважає це здебільшого їхньою проблемою.

Поки немає точних цифр щодо можливої вартості фінансування. Водночас Трамп повторно пропонує новий стандарт НАТО — 5% ВВП на оборону, чим суттєво підвищує попередні вимоги. Проте для багатьох європейських країн така мета залишається майже нездійсненною. Поширити

Трамп заморозив зовнішню допомогу США

Головна мета нового указу президента — проведення перевірки відповідності усієї допомоги політичним цілям країни.

На переконання Дональда Трампа та його нової адміністрації, "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають інтересам Америки, а в багатьох випадках суперечать американським цінностям".

Ба більше, в указі вказано, що допомога іншим державами "сприяє дестабілізації світового миру, просуваючи ідеї в іноземних країнах, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам як всередині країн, так і між ними".