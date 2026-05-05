Трамп забрал у Европы главный инструмент для сдерживания России

Президент США Дональд Трамп не скрывает, что решил поквитаться с Европой за то, что она не поддержала его во время войны на Ближнем Востоке. В рамках этих усилий был отменен план размещения американских дальнобойных ракет, которые должны были стать "щитом" для Германии и других европейских стран.

Трамп существенно ослабил защиту Германии

Несколько дней назад стало известно, что президент США отдал приказ Пентагону вывести 5 тысяч американских военных из Германии.

Что важно понимать, под сокращение попали именно те спецподразделения, которые должны были развернуть крылатые ракеты Tomahawk.

По словам экспертов, именно эти системы называют главным инструментом сдерживания российской агрессии против Европы.

Своего возмущения решил не скрывать Метин Хакверди — высокопоставленный депутат немецкого парламента:

Решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии очень опасное. Поделиться

Как считает немецкий депутат, таким образом, его страна стала еще более уязвимой, особенно в случае начала войны с Россией.

Более того, указано, что ситуация действительно стала катастрофической, ведь у стран Европы пока нет оружия, способного наносить удары такой дальности.

Что важно понимать, именно американские Tomahawk давали возможность силам НАТО бить на расстояние до 1600 километров, что является прямым ответом на российские "Искандеры" в Калининграде.