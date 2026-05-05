Трамп забрав у Європи головний інструмент для стримування Росії

Президент США Дональд Трамп не приховує, що вирішив поквитатися з Європою за те, що вона не підтримала його під час війни на Близькому Сході. У межах цих зусиль було скасовано план розміщення американських далекобійних ракет, які мали стати "щитом" для Німеччини та інших європейських країн.

Трамп суттєво ослабив захист Німеччини

Кілька днів тому стало відомо, що президент США наказав Пентагону вивести 5 тисяч американських військових з Німеччини.

Що важливо розуміти, під скорочення потрапили саме ті спецпідрозділи, що повинні були розгорнути крилаті ракети Tomahawk.

За словами експертів, саме ці системи називають головним інструментом стримування російської агресії проти Європи.

Свого обурення вирішив не приховувати Метін Хакверді — високопоставлений депутат німецького парламенту:

Рішення адміністрації США не розміщувати крилаті ракети в Німеччині є небезпечним.

Як вважає німецький депутат, таким чином його країна стала ще більш вразливою, особливо у разі початку війни з Росією.

Ба більше, вказано, що ситуація дійсно стала катастрофічною, адже країни Європи наразі не мають зброї, здатної наносити удари такої дальності.

Що важливо розуміти, саме американські Tomahawk давали б можливість силам НАТО бити на відстань до 1600 кілометрів, що є прямою відповіддю на російські "Іскандери" у Калінінграді.