Трамп заявил о готовности Индии отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, индийский премьер согласился перестать покупать российскую нефть.
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил о соглашении с Индией об отказе от российской нефти, что может повлиять на геополитическую обстановку.
- Отказ Индии от российской нефти может способствовать прекращению войны в Украине.
Индия отказывается от российской нефти — Трамп
Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social.
Также американский лидер поделился, что Вашингтон согласился с немедленным вступлением в силу торгового соглашения с Индией. Он рассказал, что она предполагает, что США будут взимать пониженную взаимную пошлину, уменьшив ее с 25% до 18%.
Они также будут продвигаться вперед, чтобы снизить свои пошлины и нетарифные барьеры по отношению к Соединенным Штатам до нуля.
