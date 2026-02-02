Трамп заявил о готовности Индии отказаться от российской нефти
Трамп заявил о готовности Индии отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, индийский премьер согласился перестать покупать российскую нефть.

  • Дональд Трамп заявил о соглашении с Индией об отказе от российской нефти, что может повлиять на геополитическую обстановку.
  • Отказ Индии от российской нефти может способствовать прекращению войны в Украине.

Индия отказывается от российской нефти — Трамп

Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social.

Мне было честью поговорить сегодня утром с премьер-министром Индии Моди. Он один из моих лучших друзей и влиятельный и уважаемый лидер своей страны. Мы обсудили многие вопросы, в частности, торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он согласился прекратить закупки российской нефти и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет прекратить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас и в которой еженедельно погибают тысячи людей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Также американский лидер поделился, что Вашингтон согласился с немедленным вступлением в силу торгового соглашения с Индией. Он рассказал, что она предполагает, что США будут взимать пониженную взаимную пошлину, уменьшив ее с 25% до 18%.

Они также будут продвигаться вперед, чтобы снизить свои пошлины и нетарифные барьеры по отношению к Соединенным Штатам до нуля.

