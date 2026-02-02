Трамп заявил о готовности Индии отказаться от российской нефти

Мне было честью поговорить сегодня утром с премьер-министром Индии Моди. Он один из моих лучших друзей и влиятельный и уважаемый лидер своей страны. Мы обсудили многие вопросы, в частности, торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он согласился прекратить закупки российской нефти и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет прекратить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас и в которой еженедельно погибают тысячи людей.