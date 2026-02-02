Трамп заявив про готовність Індії відмовитися від російської нафти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп заявив про готовність Індії відмовитися від російської нафти

Donald Trump
Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп заявив, що 2 лютого провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За його словами, індійський прем'єр погодився припинити купувати російську нафту.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп розповів про угоду з Індією щодо припинення закупівлі російської нафти.
  • Цей крок може мати великий вплив на геополітичну ситуацію у світі та допомогти припинити війну в Україні.

Індія відмовляється від російської нафти — Трамп

Таку заяву американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social.

Для мене було честю поговорити сьогодні вранці з прем'єр-міністром Індії Моді. Він один з моїх найкращих друзів і впливовий та шанований лідер своєї країни. Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю і припинення війни між Росією та Україною. Він погодився припинити закупівлі російської нафти і купувати набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуели. Це допоможе припинити війну в Україні, яка відбувається прямо зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також американський лідер поділився, що Вашингтон погодився з негайним вступом в силу торговельної угоди з Індією. Він розповів, що вона передбачає, що США будуть стягувати знижене взаємне мито, зменшивши його з 25% до 18%.

Пост Трампа

Вони також будуть просуватися вперед, щоб знизити свої мита і нетарифні бар'єри щодо Сполучених Штатів до нуля.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Спробує його перевершити". Трамп кидає новий виклик Путіну
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп веде подвійну гру проти Путіна — Кремль панікує
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висунув Зеленському ультиматум щодо Донеччини — інсайдери
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?