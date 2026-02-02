Трамп заявив про готовність Індії відмовитися від російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що 2 лютого провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За його словами, індійський прем'єр погодився припинити купувати російську нафту.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп розповів про угоду з Індією щодо припинення закупівлі російської нафти.
- Цей крок може мати великий вплив на геополітичну ситуацію у світі та допомогти припинити війну в Україні.
Індія відмовляється від російської нафти — Трамп
Таку заяву американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social.
Також американський лідер поділився, що Вашингтон погодився з негайним вступом в силу торговельної угоди з Індією. Він розповів, що вона передбачає, що США будуть стягувати знижене взаємне мито, зменшивши його з 25% до 18%.
Вони також будуть просуватися вперед, щоб знизити свої мита і нетарифні бар'єри щодо Сполучених Штатів до нуля.
