Трамп заявив про готовність Індії відмовитися від російської нафти

Для мене було честю поговорити сьогодні вранці з прем'єр-міністром Індії Моді. Він один з моїх найкращих друзів і впливовий та шанований лідер своєї країни. Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю і припинення війни між Росією та Україною. Він погодився припинити закупівлі російської нафти і купувати набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуели. Це допоможе припинити війну в Україні, яка відбувається прямо зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей.