Трамп заявил о небольшом прогрессе по поводу прекращения войны России против Украины
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Трамп заявил о небольшом прогрессе по поводу прекращения войны России против Украины

Трамп
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Источник:  Голос Америки

В процессе усилий по прекращению войны в Украине есть "небольшой прогресс". Об этом 16 декабря заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп, выступая перед прессой в резиденции в Мар-а-Лаго, во Флориде.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп объявил о небольшом прогрессе в прекращении войны России против Украины.
  • Президент выразил возмущение трагической ситуацией в Украине и акцентировал внимание на усилиях по прекращению военных конфликтов.
  • Новый президент США подчеркнул необходимость усиления дипломатических усилий и работы над достижением мира в регионе.

Трамп заявил о небольшом прогрессе в прекращении российской агрессии

Мы пытаемся остановить войну, ужасную, ужасающую войну, которая ведется в Украине... У нас есть небольшой прогресс. Это сложно. Это неприятно. Это противно. Людей убивают в масштабах, которые никто никогда не видел.

Он отметил, что поле боя в Украине — это равнина, "и единственное, что останавливает шар, это тело, тело человека".

Количество солдат, погибающих с обеих сторон, астрономично. Я никогда не видел ничего подобного... Никто не видел ничего подобного", — подчеркнул новоизбранный президент. — Там очень ровная поверхность, очень ровная земля. Вот почему это прекрасная сельскохозяйственная земля. На самом деле — это житница для мира, но она очень плоская, и шар ничего не останавливает, кроме тела.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новоизбранный президент США

По его словам, происходящее на войне в Украине "значительно хуже, чем сообщается с обеих сторон":

Поэтому мы будем делать, и мы делаем все самое лучшее, что можем, и посмотрим, что получится.

Новоизбранный президент США добавил, что после выборов каждый день работает над тем, чтобы "немного успокоить мир и избавиться от войн".

У нас не было войн, когда я уходил с должности, а сейчас весь мир взрывается.

Трамп уже работает над завершением войны

По словам инсайдеров, советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим вероятным преемником — республиканцем Майком Волтцом.

Что важно понимать, они, прежде всего, сконцентрировались на обмене важными данными, однако пока не обсуждали пути прекращения войны или обеспечения перемирия.

Украина, в отличие от России, вовлечена в переговоры. Как известно, они состоялись во время последнего визита главы Офиса президента Андрея Ермака в США — с ним, в частности, встретился избранный вице-президент Джей Ди Венс.

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