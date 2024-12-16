Трамп заявил о небольшом прогрессе по поводу прекращения войны России против Украины

В процессе усилий по прекращению войны в Украине есть "небольшой прогресс". Об этом 16 декабря заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп, выступая перед прессой в резиденции в Мар-а-Лаго, во Флориде.
Главные тезисы
- Дональд Трамп объявил о небольшом прогрессе в прекращении войны России против Украины.
- Президент выразил возмущение трагической ситуацией в Украине и акцентировал внимание на усилиях по прекращению военных конфликтов.
- Новый президент США подчеркнул необходимость усиления дипломатических усилий и работы над достижением мира в регионе.
Трамп заявил о небольшом прогрессе в прекращении российской агрессии
Мы пытаемся остановить войну, ужасную, ужасающую войну, которая ведется в Украине... У нас есть небольшой прогресс. Это сложно. Это неприятно. Это противно. Людей убивают в масштабах, которые никто никогда не видел.
Он отметил, что поле боя в Украине — это равнина, "и единственное, что останавливает шар, это тело, тело человека".
По его словам, происходящее на войне в Украине "значительно хуже, чем сообщается с обеих сторон":
Поэтому мы будем делать, и мы делаем все самое лучшее, что можем, и посмотрим, что получится.
Новоизбранный президент США добавил, что после выборов каждый день работает над тем, чтобы "немного успокоить мир и избавиться от войн".
Трамп уже работает над завершением войны
По словам инсайдеров, советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим вероятным преемником — республиканцем Майком Волтцом.
Украина, в отличие от России, вовлечена в переговоры. Как известно, они состоялись во время последнего визита главы Офиса президента Андрея Ермака в США — с ним, в частности, встретился избранный вице-президент Джей Ди Венс.
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