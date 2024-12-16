Трамп заявив про невеликий прогрес щодо припинення війни Росії проти України

У процесі зусиль щодо припинення війни в Україні є "невеликий прогрес". Про це 16 грудня заявив новообраний президент США Дональд Трамп під час виступу перед пресою в резиденції в Мар-а-Лаго, у Флориді.

Трамп заявив про невеликий прогрес у припиненні російської агресії

Ми намагаємося зупинити війну, жахливу, жахливу війну, яка ведеться в Україні... У нас є невеликий прогрес. Це складно. Це неприємно. Це огидно. Людей вбивають у масштабах, яких ніхто ніколи не бачив.

Він зазначив, що поле бою в Україні — це рівнина, "і єдине, що зупиняє кулю, це тіло, тіло людини".

Кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна. Я ніколи не бачив нічого подібного... Ніхто не бачив нічого подібного", — наголосив новообраний президент. — Там дуже рівна поверхня, дуже рівна земля. Ось чому це чудова сільськогосподарська земля. Насправді — це житниця для світу, але вона дуже пласка, і кулю нічого не зупиняє, крім тіла. Немає захисту, нічого. Дональд Трамп Новообраний президент США

За його словами, те, що відбувається на війні в Україні, "значно гірше, ніж повідомляється з обох сторін":

Тому ми будемо робити, і ми робимо все найкраще, що можемо, і подивимося, що вийде.

Новообраний президент США додав, що після виборів щодня працює над тим, щоб "трохи заспокоїти світ і позбутися війн".

У нас не було воєн, коли я ішов з посади, а зараз весь світ вибухає. Поширити

Трамп уже працює над завершенням війни

За словами інсайдерів, радник чинного президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм імовірним наступником — республіканцем Майком Волтцом.

Що важливо розуміти, вони насамперед сконцентрувалися на обміні важливими даними, однак поки не обговорювали шляхи припинення війни або забезпечення перемир'я. Поширити

Україна, на відміну від Росії, залучена до переговорів. Як відомо, вони відбулись під час останнього візиту глави Офісу президента Андрія Єрмака до США — із ним зокрема зустрівся обраний віцепрезидент Джей Ді Венс.