Трамп заявив про невеликий прогрес щодо припинення війни Росії проти України

У процесі зусиль щодо припинення війни в Україні є "невеликий прогрес". Про це 16 грудня заявив новообраний президент США Дональд Трамп під час виступу перед пресою в резиденції в Мар-а-Лаго, у Флориді.
Головні тези:
- Дональд Трамп оголосив про невеликий прогрес у справі припинення війни Росії проти України, вказавши на складність та обурення від ситуації.
- Президент наголосив, що поле бою в Україні вражає розміром трагедії та несправедливістю війни.
- Трамп заявив про активні зусилля з уникнення військових конфліктів та досягнення миру в регіоні, працюючи над заспокоєнням світу.
Трамп заявив про невеликий прогрес у припиненні російської агресії
Ми намагаємося зупинити війну, жахливу, жахливу війну, яка ведеться в Україні... У нас є невеликий прогрес. Це складно. Це неприємно. Це огидно. Людей вбивають у масштабах, яких ніхто ніколи не бачив.
Він зазначив, що поле бою в Україні — це рівнина, "і єдине, що зупиняє кулю, це тіло, тіло людини".
За його словами, те, що відбувається на війні в Україні, "значно гірше, ніж повідомляється з обох сторін":
Тому ми будемо робити, і ми робимо все найкраще, що можемо, і подивимося, що вийде.
Новообраний президент США додав, що після виборів щодня працює над тим, щоб "трохи заспокоїти світ і позбутися війн".
Трамп уже працює над завершенням війни
За словами інсайдерів, радник чинного президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм імовірним наступником — республіканцем Майком Волтцом.
Україна, на відміну від Росії, залучена до переговорів. Як відомо, вони відбулись під час останнього візиту глави Офісу президента Андрія Єрмака до США — із ним зокрема зустрівся обраний віцепрезидент Джей Ді Венс.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-