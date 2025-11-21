Американский лидер Дональд Трамп убежден, что Украина "за короткое время" потеряет Донбасс.

Трамп считает, что Украина потеряет весь Донбасс

По словам президента США, Украина будет вынуждена отдать даже те земли, которые она не лишилась во время противостояния российской агрессии.

Они потеряют ее (территорию, — ред.) в ближайшее время, да. Дональд Трамп Президент США

Американский президент отметил в интервью, что Украина продолжает терять территорию.

Отметим, что новый мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает, что РФ получит полный фактический контроль над Донбассом, несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории.

В Белом доме убеждены, что Украина все равно потеряет эту территорию, если война будет продолжаться.

Напомним, мирный план США разрабатывал спецпредставитель президента США Стив Виткофф при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева. Документ состоит из 28 пунктов.

На то, что к написанию плана имеют отношение русские, указывают некоторые странные фразы в документе. Западные медиа заподозрили, что некоторые из них, похоже, были первоначально написаны на русском.