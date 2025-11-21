Трамп заявил о "неизбежной потере Донбасса" Украиной
Трамп заявил о "неизбежной потере Донбасса" Украиной

Источник:  Fox News

Американский лидер Дональд Трамп убежден, что Украина "за короткое время" потеряет Донбасс.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп прогнозирует, что Украина потеряет контроль над Донбассом в короткие сроки.
  • Мирный план президента США вызвал критику из-за предполагаемой капитуляции Украины перед Россией.
  • Европейские лидеры выразили несогласие с планом Трампа, готовя собственный вариант для урегулирования конфликта.

Трамп считает, что Украина потеряет весь Донбасс

По словам президента США, Украина будет вынуждена отдать даже те земли, которые она не лишилась во время противостояния российской агрессии.

Они потеряют ее (территорию, — ред.) в ближайшее время, да.

Американский президент отметил в интервью, что Украина продолжает терять территорию.

Отметим, что новый мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает, что РФ получит полный фактический контроль над Донбассом, несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории.

В Белом доме убеждены, что Украина все равно потеряет эту территорию, если война будет продолжаться.

Напомним, мирный план США разрабатывал спецпредставитель президента США Стив Виткофф при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева. Документ состоит из 28 пунктов.

На то, что к написанию плана имеют отношение русские, указывают некоторые странные фразы в документе. Западные медиа заподозрили, что некоторые из них, похоже, были первоначально написаны на русском.

В то же время, европейские лидеры уже заявили, что мирный план США можно назвать "капитуляцией Украины", поскольку там нет реальных уступок со стороны РФ. Европейские лидеры готовят собственный вариант мирного плана.

