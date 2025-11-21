Трамп заявив про "неминучу втрату Донбасу" Україною

Американський лідер Дональд Трамп переконаний, що Україна "за короткий проміжок часу" втратить Донбас.

Трамп вважає, що Україна втратить увесь Донбас

За словами президента США, Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила під час протистояння російській агресії.

Вони втратять її (територію, — ред.) найближчим часом, так. Дональд Трамп Президент США

Американський президент наголосив в інтерв'ю, що Україна продовжує втрачати територію.

Зазначимо, новий мирний план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає, що РФ отримає повний фактичний контроль над Донбасом, попри те, що Україна все ще контролює близько 12% його території.

У Білому домі переконані, що Україна все одно втратить цю територію, якщо війна триватиме.

Нагадаємо, мирний план США розробляв спецпредставник президента США Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва. Документ складається з 28 пунктів.

На те, що до написання плану причетні росіяни, вказують деякі дивні фрази у документі. Західні медіа запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.