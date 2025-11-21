Трамп заявив про "неминучу втрату Донбасу" Україною
Трамп заявив про "неминучу втрату Донбасу" Україною

Трамп
Джерело:  Fox News

Американський лідер Дональд Трамп переконаний, що Україна "за короткий проміжок часу" втратить Донбас.

Головні тези:

  • Дональд Трамп стверджує, що Україна незабаром втратить контроль над Донбасом.
  • Президент США приводить аргументи щодо втрати Україною територій, вкрадених під час протистояння з РФ.
  • Мирний план Трампа викликає критику з боку заходу через ймовірність капітуляції України перед Росією.

Трамп вважає, що Україна втратить увесь Донбас

За словами президента США, Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила під час протистояння російській агресії.

Вони втратять її (територію, — ред.) найближчим часом, так.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американський президент наголосив в інтерв'ю, що Україна продовжує втрачати територію.

Зазначимо, новий мирний план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає, що РФ отримає повний фактичний контроль над Донбасом, попри те, що Україна все ще контролює близько 12% його території.

У Білому домі переконані, що Україна все одно втратить цю територію, якщо війна триватиме.

Нагадаємо, мирний план США розробляв спецпредставник президента США Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва. Документ складається з 28 пунктів.

На те, що до написання плану причетні росіяни, вказують деякі дивні фрази у документі. Західні медіа запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Водночас європейські лідери вже заявили, що мирний план США можна назвати "капітуляцією України", оскільки там немає реальних поступок з боку РФ. Натомість європейські лідери готують власний варіант мирного плану.

