Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой — что это означает

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой.
Главные тезисы
- Заявление Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой может быть связано с подготовкой к военным операциям в регионе.
- Закрытие неба над страной означает запрет любых полетов, включая военные. Это действие может быть первым шагом к боевым действиям в регионе.
Трамп "закрывает небо" над Венесуэлой
Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
"Закрытие неба или "бесполетная зона" над определенной территорией означает запрет любых полетов над ней, включая военные самолеты и вертолеты.
Накануне Трамп заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.
По данным NYT, президент США на прошлой неделе провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы, обсуждая возможную встречу.
С момента возвращения к власти в 2025 году президент США заявлял, что один из его приоритетов — борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
