Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой — что это означает

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым. Дональд Трамп Президент США

"Закрытие неба или "бесполетная зона" над определенной территорией означает запрет любых полетов над ней, включая военные самолеты и вертолеты.

В случае конфликта Соединенных Штатов и Венесуэлы, такое заявление Трампа может означать подготовку к проведению боевых операций в небе южноамериканской страны.

Накануне Трамп заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.

По данным NYT, президент США на прошлой неделе провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы, обсуждая возможную встречу.

С момента возвращения к власти в 2025 году президент США заявлял, что один из его приоритетов — борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.