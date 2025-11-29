Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой — что это означает
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой — что это означает

Donald Trump
Трамп
Читати українською

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о "закрытии" воздушного пространства над Венесуэлой.

Главные тезисы

  • Заявление Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой может быть связано с подготовкой к военным операциям в регионе.
  • Закрытие неба над страной означает запрет любых полетов, включая военные. Это действие может быть первым шагом к боевым действиям в регионе.

Трамп "закрывает небо" над Венесуэлой

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

"Закрытие неба или "бесполетная зона" над определенной территорией означает запрет любых полетов над ней, включая военные самолеты и вертолеты.

Пост Трампа

В случае конфликта Соединенных Штатов и Венесуэлы, такое заявление Трампа может означать подготовку к проведению боевых операций в небе южноамериканской страны.

Накануне Трамп заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.

По данным NYT, президент США на прошлой неделе провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы, обсуждая возможную встречу.

С момента возвращения к власти в 2025 году президент США заявлял, что один из его приоритетов — борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венесуэла экстрадировала в Россию двух колумбийцев, воевавших за Украину
Хосе
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп хочет, чтобы Украина отдала РФ 20% территории для возврата менее 0,5%
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп сделал неожиданное заявление о мирных переговорах Украины и России
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?