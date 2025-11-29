Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою — що це означає
Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою — що це означає

Donald Trump
Трамп
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про "закриття" повітряного простору над Венесуелою.

Головні тези:

  • Заява президента США Дональда Трампа про закриття повітряного простору над Венесуелою має важливі наслідки для регіону.
  • Закриття неба може сигналізувати про підготовку до можливих військових операцій у південноамериканській країні.

Трамп “закриває небо” над Венесуелою

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

"Закриття неба, або "безполітна зона" над певною територією означає заборону будь-яких польотів над нею, включно з військовими літаками та гелікоптерами.

Пост Трампа

У випадку конфлікту Сполучених Штатів та Венесуели така заява Трампа може означати про підготовку до проведення бойових операцій у небі південноамериканської країни.

Напередодні Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.

При цьому, за даними NYT, президент США минулого тижня провів телефонну розмову з президентом Венесуели, обговорюючи можливу зустріч.

З моменту повернення до влади у 2025 році президент США заявляв, що один з його пріоритетів — боротьба з наркотиками, в тому числі з фентанілом. Головним "наркобароном" президент США "призначив" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

