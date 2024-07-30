Трамп запустит масштабную кампанию против популярности Гаррис

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа на этой неделе запустит рекламную кампанию, чтобы попытаться замедлить рост популярности Камалы Гаррис.
Главные тезисы
- Трамп запускает агрессивную рекламную кампанию стоимостью 10 млн долларов против популярности Камалы Гаррис.
- Реклама будет распространяться в 6 колеблющихся штатах и поддерживаться как республиканцами, так и демократами.
- Трамп использует свою платформу Truth Social для изображения Гаррис как крайне либеральной и оторванной от простых американцев.
- Трамп и его команда отказываются от дебатов с Гаррисом, выдвигая требования изменения условий и модератора.
У Трампа хотят остановить рост популярности Камалы Гаррис
Стоимость рекламной кампании составляет 10 млн дол. Рекламу запустят в шести колеблющихся штатах в поддержке между республиканцами и демократами.
Пока это самая большая покупка Трампом рекламы с января, когда он боролся с соперниками-республиканцами за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Reuters добавляет, что после снятия Байдена с предвыборной гонки, кампания Трампа была вынуждена изменить курс, чтобы найти новый посыл, который можно было бы использовать против младшей и более динамичной 59-летней Гаррис.
В частности, в понедельник 78-летний Трамп разместил на своей платформе Truth Social рекламу, в которой использовал слова Гаррис из старых интервью, предвыборных мер и дебатов, пытаясь изобразить ее как крайне либеральную женщину, оторванную от простых американцев.
В ответ Гаррис обвинила предвыборный штаб Трампа во лжи относительно ее послужного списка.
Трамп отказался от проведения дебатов с Гаррисом
Кандидат на пост президента США, республиканец Дональд Трамп и его команда отказались от проведения дебатов с оппонентом от демократов, вице-президентом Камалой Гаррис.
По словам спикера Трампа Стивена Ченга, планы проведения дебатов не могут быть согласованы, пока демократы официально не заявят собственного кандидата.
10 сентября прошли вторые дебаты Байдена и Трампа. О них было договорено еще до выхода президента из гонки. Однако во вторник Трамп, хотя и согласился на дебаты с Гаррисом, вдруг заявил, что хочет сменить модератора — вместо ABC News он жаждет консервативный и более благосклонный к нему Fox News.
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