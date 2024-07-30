Трамп запустит масштабную кампанию против популярности Гаррис

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа на этой неделе запустит рекламную кампанию, чтобы попытаться замедлить рост популярности Камалы Гаррис.

У Трампа хотят остановить рост популярности Камалы Гаррис

Стоимость рекламной кампании составляет 10 млн дол. Рекламу запустят в шести колеблющихся штатах в поддержке между республиканцами и демократами.

Пока это самая большая покупка Трампом рекламы с января, когда он боролся с соперниками-республиканцами за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Reuters добавляет, что после снятия Байдена с предвыборной гонки, кампания Трампа была вынуждена изменить курс, чтобы найти новый посыл, который можно было бы использовать против младшей и более динамичной 59-летней Гаррис.

В частности, в понедельник 78-летний Трамп разместил на своей платформе Truth Social рекламу, в которой использовал слова Гаррис из старых интервью, предвыборных мер и дебатов, пытаясь изобразить ее как крайне либеральную женщину, оторванную от простых американцев.

В ответ Гаррис обвинила предвыборный штаб Трампа во лжи относительно ее послужного списка.

Трамп отказался от проведения дебатов с Гаррисом

Кандидат на пост президента США, республиканец Дональд Трамп и его команда отказались от проведения дебатов с оппонентом от демократов, вице-президентом Камалой Гаррис.

По словам спикера Трампа Стивена Ченга, планы проведения дебатов не могут быть согласованы, пока демократы официально не заявят собственного кандидата.

Было бы неуместно планировать события с Гаррисом, потому что демократы вполне могут изменить свое мнение, — заявляет Ченг. Поделиться