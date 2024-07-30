Трамп запустить масштабну кампанію проти популярності Гарріс

Штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа цього тижня запустить рекламну кампанію, щоб спробувати сповільнити зростання популярності Камали Гарріс.

У Трампа хочуть зупинити ріст популярності Камали Гарріс

Як зазначається, вартість рекламної кампанії становить 10 млн дол. Рекламу запустять в шести штатах, що вагаються в підтримці між республіканцями й демократами.

Наразі це найбільша купівля Трампом реклами з січня, коли він боровся із суперниками-республіканцями за висування кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Reuters додає, що після зняття Байдена з передвиборчих перегонів, кампанія Трампа була змушена змінити курс, щоб знайти новий посил, який можна було б використати проти молодшої та динамічнішої 59-річної Гарріс.

Зокрема, у понеділок 78-річний Трамп розмістив на своїй платформі Truth Social рекламу, в якій використовував слова Гарріс зі старих інтерв'ю, передвиборних заходів та дебатів, намагаючись зобразити її як украй ліберальну жінку, відірвану від простих американців.

У відповідь Гарріс звинуватила передвиборчий штаб Трампа у брехні щодо її послужного списку.

Трамп відмовився від проведення дебатів з Гарріс

Кандидат на пост президента США, республіканець Дональд Трамп та його команда відмовились від проведення дебатів із опоненткою від демократів, віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

За словами речника Трампа Стівена Ченга, плани проведення дебатів не можуть бути узгоджені, поки демократи офіційно не заявлять власного кандидата.

Було б недоречно планувати події з Гарріс, тому що демократи цілком можуть змінити свою думку, — заявляє Ченг. Поширити