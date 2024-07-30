Трамп запустить масштабну кампанію проти популярності Гарріс

Штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа цього тижня запустить рекламну кампанію, щоб спробувати сповільнити зростання популярності Камали Гарріс.
Головні тези:
- Трамп витратить 10 млн доларів на рекламну кампанію, спрямовану на зниження популярності Камали Гарріс.
- Реклама буде запущена в шести вагомих штатах, де не визначилася підтримка між республіканцями й демократами.
- Після зняття Байдена з перегонів кампанія Трампа змінила стратегію та вибрала Гарріс як основного опонента.
- Трамп відмовився від проведення дебатів з Гарріс, стверджуючи, що плани не можуть бути узгоджені до виходу демократів з власним кандидатом.
У Трампа хочуть зупинити ріст популярності Камали Гарріс
Як зазначається, вартість рекламної кампанії становить 10 млн дол. Рекламу запустять в шести штатах, що вагаються в підтримці між республіканцями й демократами.
Наразі це найбільша купівля Трампом реклами з січня, коли він боровся із суперниками-республіканцями за висування кандидатом у президенти від Республіканської партії.
Reuters додає, що після зняття Байдена з передвиборчих перегонів, кампанія Трампа була змушена змінити курс, щоб знайти новий посил, який можна було б використати проти молодшої та динамічнішої 59-річної Гарріс.
Зокрема, у понеділок 78-річний Трамп розмістив на своїй платформі Truth Social рекламу, в якій використовував слова Гарріс зі старих інтерв'ю, передвиборних заходів та дебатів, намагаючись зобразити її як украй ліберальну жінку, відірвану від простих американців.
У відповідь Гарріс звинуватила передвиборчий штаб Трампа у брехні щодо її послужного списку.
Трамп відмовився від проведення дебатів з Гарріс
Кандидат на пост президента США, республіканець Дональд Трамп та його команда відмовились від проведення дебатів із опоненткою від демократів, віцепрезиденткою Камалою Гарріс.
За словами речника Трампа Стівена Ченга, плани проведення дебатів не можуть бути узгоджені, поки демократи офіційно не заявлять власного кандидата.
10 вересня мали відбутись другі дебати Байдена та Трампа. Про них було домовлено ще до виходу президента з перегонів. Однак у вівторок Трамп, хоча й погодився на дебати з Гарріс, раптом заявив, що хоче змінити модератора — замість ABC News він жадає консервативний та більш прихильний до нього Fox News.
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