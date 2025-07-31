Трамп жестко ответил на угрозы "неудачника экс-президента" Медведева
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Трамп жестко ответил на угрозы "неудачника экс-президента" Медведева

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на угрозы войной со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Американский лидер предупредил его, что подобные заявления небезопасны.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп резко отреагировал на угрозы войны со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
  • США и Россия почти не ведут бизнеса из-за высоких тарифов, а Трамп назвал экономики России и Индии “мертвыми”.

Трамп поставил Медведева на место

Об этом Трамп сделал заявление в Truth Social.

Отвечая Медведеву, Трамп заявил, что США не интересует экономическое сотрудничество с Россией или Индией, назвав их экономики "мертвыми".

Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мёртвые экономики, мне все равно. Мы почти не ведем бизнес с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Также Россия и США почти не ведут бизнеса между собой.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Также американский лидер унизительно упомянул о политическом прошлом Медведева.

Давайте так и оставим, и передайте Медведеву, бывшему неудачному президенту России, считающему себя все еще президентом, чтобы он следил за своими словами. Он поступает на очень опасную территорию!

Пост Трампа

Следует отметить, что Медведев не послушал Трампа и пообещал продолжать "СВО".

Об угрозах Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране.

А о «мертвой экономике» Индии и России и «мероприятии на опасную территорию» — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы о «ходячих мертвецах», а также о том, как может быть опасна «мертвая рука», не существующая в природе.

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что решил изменить условия своего ультиматума о вторичных тарифах для российского диктатора Владимира Путина. Теперь у диктатора нет 50 дней на достижение мира с Украиной, а осталось где-то 10-12 дней.

Стоит отметить, что России такой подход не понравился, и Медведев назвал новый ультиматум "шагом к войне" между США и РФ.

Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это Израиль и даже Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (ред. — экспрезидент США Джо Байден).

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