Трамп жестко ответил на угрозы "неудачника экс-президента" Медведева

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на угрозы войной со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Американский лидер предупредил его, что подобные заявления небезопасны.

Трамп поставил Медведева на место

Об этом Трамп сделал заявление в Truth Social.

Отвечая Медведеву, Трамп заявил, что США не интересует экономическое сотрудничество с Россией или Индией, назвав их экономики "мертвыми".

Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мёртвые экономики, мне все равно. Мы почти не ведем бизнес с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Также Россия и США почти не ведут бизнеса между собой. Дональд Трамп Президент США

Также американский лидер унизительно упомянул о политическом прошлом Медведева.

Давайте так и оставим, и передайте Медведеву, бывшему неудачному президенту России, считающему себя все еще президентом, чтобы он следил за своими словами. Он поступает на очень опасную территорию! Поделиться

Пост Трампа

Следует отметить, что Медведев не послушал Трампа и пообещал продолжать "СВО".

Об угрозах Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране.

А о «мертвой экономике» Индии и России и «мероприятии на опасную территорию» — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы о «ходячих мертвецах», а также о том, как может быть опасна «мертвая рука», не существующая в природе. Поделиться

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что решил изменить условия своего ультиматума о вторичных тарифах для российского диктатора Владимира Путина. Теперь у диктатора нет 50 дней на достижение мира с Украиной, а осталось где-то 10-12 дней.

Стоит отметить, что России такой подход не понравился, и Медведев назвал новый ультиматум "шагом к войне" между США и РФ.