Трамп жестко ответил на угрозы "неудачника экс-президента" Медведева

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на угрозы войной со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Американский лидер предупредил его, что подобные заявления небезопасны.
Главные тезисы
- Дональд Трамп резко отреагировал на угрозы войны со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
- США и Россия почти не ведут бизнеса из-за высоких тарифов, а Трамп назвал экономики России и Индии “мертвыми”.
Трамп поставил Медведева на место
Об этом Трамп сделал заявление в Truth Social.
Отвечая Медведеву, Трамп заявил, что США не интересует экономическое сотрудничество с Россией или Индией, назвав их экономики "мертвыми".
Также американский лидер унизительно упомянул о политическом прошлом Медведева.
Следует отметить, что Медведев не послушал Трампа и пообещал продолжать "СВО".
Об угрозах Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране.
Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что решил изменить условия своего ультиматума о вторичных тарифах для российского диктатора Владимира Путина. Теперь у диктатора нет 50 дней на достижение мира с Украиной, а осталось где-то 10-12 дней.
Стоит отметить, что России такой подход не понравился, и Медведев назвал новый ультиматум "шагом к войне" между США и РФ.
Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это Израиль и даже Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (ред. — экспрезидент США Джо Байден).
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