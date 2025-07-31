Трамп жорстко відповів на погрози "експрезидента-невдахи" Медведєва

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на погрози війною з боку заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва. Американський лідер попередив його, що подібні заяви небезпечні.
Головні тези:
- Трамп попередив Медведєва про небезпечність його заяв.
- США та Росія майже не ведуть бізнесу між собою через високі тарифи.
- Медведєв відповів Трампу, пообіцявши продовжувати “СВО”.
Трамп поставив Медведєва на місце
Про це Трамп зробив заяву у Truth Social.
Відповідаючи Медведєву Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки "мертвими".
Також американський лідер принизливо згадав про політичне минуле Медведєва.
Варто зазначити, що Медведєв не послухав Трампа і пообіцяв продовжувати “СВО”.
Про погрози Трампа на мою адресу в його особистій мережі Truth, якою він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою.
Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер у диктатора немає 50 днів на досягнення миру з Україною, а залишилося десь 10-12 днів.
Варто відзначити, що Росії такий підхід не сподобався, і зокрема Медведєв назвав новий ультиматум "кроком до війни" між США та РФ.
Трамп грає в ультиматум із Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам'ятати дві речі: 1. Росія це Ізраїль і навіть Іран. 2. Кожен новий ультиматум — це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (ред.- експрезидент США Джо Байден).
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