Трамп жорстко відповів на погрози "експрезидента-невдахи" Медведєва
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп жорстко відповів на погрози "експрезидента-невдахи" Медведєва

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на погрози війною з боку заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва. Американський лідер попередив його, що подібні заяви небезпечні.

Головні тези:

  • Трамп попередив Медведєва про небезпечність його заяв.
  • США та Росія майже не ведуть бізнесу між собою через високі тарифи.
  • Медведєв відповів Трампу, пообіцявши продовжувати “СВО”.

Трамп поставив Медведєва на місце

Про це Трамп зробив заяву у Truth Social.

Відповідаючи Медведєву Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки "мертвими".

Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені все одно. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не ведуть бізнесу між собою.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також американський лідер принизливо згадав про політичне минуле Медведєва.

Давайте так і залишмо, і передайте Медведєву, колишньому невдалому президенту Росії, який вважає себе все ще президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!

Пост Трампа

Варто зазначити, що Медведєв не послухав Трампа і пообіцяв продовжувати “СВО”.

Про погрози Трампа на мою адресу в його особистій мережі Truth, якою він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою.

А про «мертву економіку» Індії та Росії та «захід на небезпечну територію» — ну нехай згадає свої улюблені фільми про «ходячих мерців», а також те, як може бути небезпечна «мертва рука», що не існує в природі.

Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер у диктатора немає 50 днів на досягнення миру з Україною, а залишилося десь 10-12 днів.

Варто відзначити, що Росії такий підхід не сподобався, і зокрема Медведєв назвав новий ультиматум "кроком до війни" між США та РФ.

Трамп грає в ультиматум із Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам'ятати дві речі: 1. Росія це Ізраїль і навіть Іран. 2. Кожен новий ультиматум — це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (ред.- експрезидент США Джо Байден).

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв погрожує Україні та Європі через 18-ий пакет санкцій ЄС проти РФ
Медведєв
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лавров і Медведєв лякають Європу "наслідками" через угоду про торгівлю зі США
Медведєв
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв влаштував публічні розбірки з соратником Трампа
Що відомо про конфлікт Грема та Медведєва

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?