Трамп жорстко відповів на погрози "експрезидента-невдахи" Медведєва

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на погрози війною з боку заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва. Американський лідер попередив його, що подібні заяви небезпечні.

Трамп поставив Медведєва на місце

Про це Трамп зробив заяву у Truth Social.

Відповідаючи Медведєву Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки "мертвими".

Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені все одно. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не ведуть бізнесу між собою. Дональд Трамп Президент США

Також американський лідер принизливо згадав про політичне минуле Медведєва.

Давайте так і залишмо, і передайте Медведєву, колишньому невдалому президенту Росії, який вважає себе все ще президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію! Поширити

Пост Трампа

Варто зазначити, що Медведєв не послухав Трампа і пообіцяв продовжувати “СВО”.

Про погрози Трампа на мою адресу в його особистій мережі Truth, якою він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою.

А про «мертву економіку» Індії та Росії та «захід на небезпечну територію» — ну нехай згадає свої улюблені фільми про «ходячих мерців», а також те, як може бути небезпечна «мертва рука», що не існує в природі. Поширити

Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер у диктатора немає 50 днів на досягнення миру з Україною, а залишилося десь 10-12 днів.

Варто відзначити, що Росії такий підхід не сподобався, і зокрема Медведєв назвав новий ультиматум "кроком до війни" між США та РФ.