Трампа могут посадить в тюрьму — какое главное условие

Американский политик Стив Беннон прогнозирует, что действующий глава Белого дома может оказаться в тюрьме, если на следующих президентских выборах в 2028 году победит кандидат от демократов.

Демократы уже пытаются устранить Трампа

Что важно понимать, Стив Беннон — бывший советник самого Дональда Трампа.

Не дай Бог, мы не победим в 28-м, президент Трамп сядет в тюрьму, — озвучил свой прогноз политик. Поделиться

По его словам, в США уже началась политическая война, а ее последствия будет трудно предсказать.

Стоит отметить, что Беннон не объяснил, по каким обвинениям Трампа могут посадить.

Несмотря на это, политик предупредил, что демократы будут делать все возможное, чтобы устранить Трампа с должности, если вернут себе Палату представителей в 2026 году.

Мы обманываем себя, если не думаем, что демократы делают все возможное, чтобы остановить Трампа, чтобы заставить Палату представителей любыми необходимыми средствами объявить ему импичмент, — заявил Беннон. Поделиться

Что важно понимать, глава Белого дома и члены его команды фактически объявили войну стоящим у них на пути судьям, подогревая опасения по поводу конституционного кризиса в США.