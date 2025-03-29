Трампа могут посадить в тюрьму — какое главное условие

Американский политик Стив Беннон прогнозирует, что действующий глава Белого дома может оказаться в тюрьме, если на следующих президентских выборах в 2028 году победит кандидат от демократов.
Главные тезисы
- Беннон обращает внимание на уже начавшуюся в США политическую войну.
- Действия Трампа и его команды могут привести к конституционному кризису в стране.
Демократы уже пытаются устранить Трампа
Что важно понимать, Стив Беннон — бывший советник самого Дональда Трампа.
По его словам, в США уже началась политическая война, а ее последствия будет трудно предсказать.
Стоит отметить, что Беннон не объяснил, по каким обвинениям Трампа могут посадить.
Несмотря на это, политик предупредил, что демократы будут делать все возможное, чтобы устранить Трампа с должности, если вернут себе Палату представителей в 2026 году.
Что важно понимать, глава Белого дома и члены его команды фактически объявили войну стоящим у них на пути судьям, подогревая опасения по поводу конституционного кризиса в США.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-