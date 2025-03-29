Трампа можуть кинути до в'язниці — яка головна умова
Категорія
Політика
Дата публікації

Трампа можуть кинути до в'язниці — яка головна умова

Трамп
Джерело:  The Hill

Американський політик Стів Беннон прогнозує, що чинного очільника Білого дому Дональда Трампа можуть запроторити до в'язниці, якщо на наступних президентських виборах у 2028 році переможе кандидат від демократів.

Головні тези:

  • Беннон звертає увагу на політичну війну, яка вже почала в США.
  • Дії Трампа та його команди можуть призвести до конституційної кризи в країні.

Демократи уже намагаються усунути Трампа

Що важливо розуміти, Стів Беннон — колишній радник самого Дональда Трампа.

Не дай Боже, ми не переможемо у 28-му, президент Трамп сяде у в'язницю, — озвучив свій прогноз політик.

За його словами, у США вже розпочалася політична війна, а її наслідки буде важко передбачити.

Варто зазначити, що Беннон не пояснив, за якими звинуваченнями Трампа можуть відправити до в'язниці.

Попри це політик попередив, що демократи будуть робити все можливе, щоб усунути Трампа з посади, якщо повернуть собі Палату представників у 2026 році.

Ми обманюємо себе, якщо не думаємо, що демократи роблять усе можливе, щоб зупинити Трампа, щоб змусити Палату представників будь-якими необхідними засобами оголосити йому імпічмент, — заявив Беннон.

Що важливо розуміти, очільник Білого дому та члени його команди фактично оголосили війну суддям, які стоять у них на шляху, підігріваючи побоювання з приводу конституційної кризи у США.

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