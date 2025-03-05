Трампа снова обвинили во лжи насчет возвращения Панамского канала США
Категория
Мир
Дата публикации

Трампа снова обвинили во лжи насчет возвращения Панамского канала США

Панамский канал
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино возразил слова своего американского коллеги Дональда Трампа о возвращении Панамского канала под контроль США.

Главные тезисы

  • Президент Панамы разъяснил, что Панамский канал останется под контролем Панамы, несмотря на заявления Трампа о его возвращении под контроль США.
  • Панамский канал, обслуживающий значительную часть мировой морской торговли, особенно важен для американских контейнерных перевозок.
  • Мулино выразил недовольство ложными утверждениями Трампа и подчеркнул, что сотрудничество между странами требует взаимопонимания, но не вмешательства в национальный суверенитет Панамы.

Панамский канал останется панамским — Мулино

Мулино жестко высказался на этот счет в соцсети Х.

Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе восстановления, и это точно не та задача, которая даже обсуждалась в наших разговорах с секретарем Рубио или кем-то другим. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации. Сотрудничество между нашими правительствами требует четкого понимания вопросов, представляющих взаимный интерес, как было сделано, это не имеет ничего общего с «восстановлением канала» или запятнанием нашего национального суверенитета. Канал панамский и панамский останется!

Хосе Рауль Мулино

Хосе Рауль Мулино

Президент Панамы

Панамский канал протяженностью 80 километров обслуживает 5% мировой морской торговли и 40% американских контейнерных перевозок.

4 марта президент США Дональд Трамп выступил на совместном заседании обеих палат американского Конгресса.

Среди прочего он заявил, что США якобы начали возвращать Панамский канал под свой контроль — после того, как американский гигант по управлению активами, компания BlackRock, согласилась купить два входных порта в Панамский канал у фирмы из Гонконга.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Панама обратилась в ООН из-за намерений Трампа отобрать Панамский канал
Панама обратилась в ООН из-за намерений Трампа отобрать Панамский канал
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Панама опровергла заявление Госдепа о бесплатном прохождении по каналу кораблей правительства США
Госдеп США
Панамский канал
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о ископаемых. Трамп внезапно изменил свою позицию
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?