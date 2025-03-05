Трампа снова обвинили во лжи насчет возвращения Панамского канала США

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино возразил слова своего американского коллеги Дональда Трампа о возвращении Панамского канала под контроль США.
Главные тезисы
- Президент Панамы разъяснил, что Панамский канал останется под контролем Панамы, несмотря на заявления Трампа о его возвращении под контроль США.
- Панамский канал, обслуживающий значительную часть мировой морской торговли, особенно важен для американских контейнерных перевозок.
- Мулино выразил недовольство ложными утверждениями Трампа и подчеркнул, что сотрудничество между странами требует взаимопонимания, но не вмешательства в национальный суверенитет Панамы.
Панамский канал останется панамским — Мулино
Мулино жестко высказался на этот счет в соцсети Х.
Панамский канал протяженностью 80 километров обслуживает 5% мировой морской торговли и 40% американских контейнерных перевозок.
4 марта президент США Дональд Трамп выступил на совместном заседании обеих палат американского Конгресса.
Среди прочего он заявил, что США якобы начали возвращать Панамский канал под свой контроль — после того, как американский гигант по управлению активами, компания BlackRock, согласилась купить два входных порта в Панамский канал у фирмы из Гонконга.
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