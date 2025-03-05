Трампа снова обвинили во лжи насчет возвращения Панамского канала США

Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе восстановления, и это точно не та задача, которая даже обсуждалась в наших разговорах с секретарем Рубио или кем-то другим. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации. Сотрудничество между нашими правительствами требует четкого понимания вопросов, представляющих взаимный интерес, как было сделано, это не имеет ничего общего с «восстановлением канала» или запятнанием нашего национального суверенитета. Канал панамский и панамский останется!