Трампа знову заскочили на брехні щодо повернення Панамського каналу США

Президент Трамп знову бреше. Панамський канал не перебуває в процесі відновлення, і це точно не те завдання, яке навіть обговорювалося в наших розмовах з секретарем Рубіо чи кимось іншим. Від імені Панами та всіх панамців я відкидаю цю нову образу правди та нашої гідності як нації. Співпраця між нашими урядами вимагає чіткого розуміння питань, що становлять взаємний інтерес, як було зроблено, це не має нічого спільного з «відновленням каналу» або заплямуванням нашого національного суверенітету. Канал панамський і панамським залишиться!