Трампа знову заскочили на брехні щодо повернення Панамського каналу США

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заперечив слова свого американського колеги Дональда Трампа про повернення Панамського каналу під контроль США.
Головні тези:
- Президент Панами рішуче заперечив слова Трампа про повернення Панамського каналу під контроль США.
- Панамський канал залишиться панамським, як підтвердив сам президент Муліно в соціальних мережах.
- Панамський канал обслуговує значну частку світової морської торгівлі та залишиться під контролем Панами.
Панамський канал залишиться панамським — Муліно
Муліно жорстко висловився з цього приводу у соцмережі Х.
Панамський канал довжиною 80 кілометрів обслуговує 5% світової морської торгівлі та 40% американських контейнерних перевезень.
4 березня президент США Дональд Трамп виступив на спільному засіданні обох палат американського Конгресу.
Серед іншого, він заявив, що США нібито почали повертати Панамський канал під свій контроль — після того, як американський гігант з управління активами, компанія BlackRock, погодилася купити два вхідних порти до Панамського каналу у фірми з Гонконгу.
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