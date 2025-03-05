Трампа знову заскочили на брехні щодо повернення Панамського каналу США
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Трампа знову заскочили на брехні щодо повернення Панамського каналу США

Панамський канал
Джерело:  online.ua

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заперечив слова свого американського колеги Дональда Трампа про повернення Панамського каналу під контроль США.

Головні тези:

  • Президент Панами рішуче заперечив слова Трампа про повернення Панамського каналу під контроль США.
  • Панамський канал залишиться панамським, як підтвердив сам президент Муліно в соціальних мережах.
  • Панамський канал обслуговує значну частку світової морської торгівлі та залишиться під контролем Панами.

Панамський канал залишиться панамським — Муліно

Муліно жорстко висловився з цього приводу у соцмережі Х.

Президент Трамп знову бреше. Панамський канал не перебуває в процесі відновлення, і це точно не те завдання, яке навіть обговорювалося в наших розмовах з секретарем Рубіо чи кимось іншим. Від імені Панами та всіх панамців я відкидаю цю нову образу правди та нашої гідності як нації. Співпраця між нашими урядами вимагає чіткого розуміння питань, що становлять взаємний інтерес, як було зроблено, це не має нічого спільного з «відновленням каналу» або заплямуванням нашого національного суверенітету. Канал панамський і панамським залишиться!

Хосе Рауль Муліно

Хосе Рауль Муліно

Президент Панами

Панамський канал довжиною 80 кілометрів обслуговує 5% світової морської торгівлі та 40% американських контейнерних перевезень.

4 березня президент США Дональд Трамп виступив на спільному засіданні обох палат американського Конгресу.

Серед іншого, він заявив, що США нібито почали повертати Панамський канал під свій контроль — після того, як американський гігант з управління активами, компанія BlackRock, погодилася купити два вхідних порти до Панамського каналу у фірми з Гонконгу.

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