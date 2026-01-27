Три человека погибли в результате российской атаки на Одессу

В Одессе продолжает расти количество жертв ночной атаки России на город. Согласно последним данным, известно о по меньшей мере 3 погибших по состоянию на 15:10 27 января.
- В Одессе есть значительные разрушения квартир и подъездов.
- Также сообщается о десятках пострадавших среди местных жителей.
Спасатели до сих пор ищут людей под завалами
В 13:42 глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что количество жертв российской атаки продолжает расти.
По его словам, при разборе завалов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины.
Однако в 15.10 стало известно об обнаружении тела еще одной жертвы.
Он также официально подтвердил, что поисково-спасательная операция продолжается.
Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел селектор по ситуации в областях и общинах:
По словам президента, большинство дронов удалось сбить, несмотря на это, произошли попадания в городе, также и в Одесской области.
