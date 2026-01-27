Три человека погибли в результате российской атаки на Одессу

В Одессе продолжает расти количество жертв ночной атаки России на город. Согласно последним данным, известно о по меньшей мере 3 погибших по состоянию на 15:10 27 января.

Спасатели до сих пор ищут людей под завалами

В 13:42 глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что количество жертв российской атаки продолжает расти.

По его словам, при разборе завалов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины.

Однако в 15.10 стало известно об обнаружении тела еще одной жертвы.

Только что подтверждена информация о третьей жертве ночной атаки на город. Спасатели обнаружили тело женщины под завалами жилого дома по ул. Прохоровской. Выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Сергей Лысак Глава Одесской МВА

Он также официально подтвердил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел селектор по ситуации в областях и общинах:

Министерство обороны Украины, командование Воздушных сил и региональные власти анализируют обстоятельства удара по Одессе: 52 российские дроны в общем было, и значительная часть — фактически против центральной части Одессы, рядом с «Привозом». Поделиться

По словам президента, большинство дронов удалось сбить, несмотря на это, произошли попадания в городе, также и в Одесской области.