Три людини загинули внаслідок російської атаки на Одесу
Україна
Рятувальники досі шукають людей під завалами
Read in English
Джерело:  Одеська ОДА

В Одесі продовжує зростати кількість жертв нічної атаки Росії на місто. Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше 3 загиблих станом на 15:10 27 січня.

Головні тези:

  • В Одесі є значні руйнування квартир та підʼїздів.
  • Також повідомляється про десятки потерпілих серед місцевих мешканців.

О 13:42 голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв російської атаки продовжує зростати.

За його словами, під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка.

Однак о 15:10 стало відомо про виявлення тіла ще однієї жертви.

Щойно підтверджено інформацію про третю жертву нічної атаки на місто. Рятувальники виявили тіло жінки під завалами житлового будинку на вул. Прохорівській. Висловлюю щирі співчуття родині загиблої.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Одеської МВА

Він також офіційно підтвердив, що пошуково-рятувальна операція триває.

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів селектор по ситуації в областях та громадах:

Міністерство оборони України, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі: 52 російські дрони загалом було, і значна частина — фактично проти центральної частини Одеси, поруч із «Привозом».

За словами президента, більшість дронів вдалося збити, попри це, відбулися влучання в місті, також і на Одещині.

Зеленський хоче бачити Україну в ЄС уже в 2027 році

