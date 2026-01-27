Три людини загинули внаслідок російської атаки на Одесу

В Одесі продовжує зростати кількість жертв нічної атаки Росії на місто. Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше 3 загиблих станом на 15:10 27 січня.
Головні тези:
- В Одесі є значні руйнування квартир та підʼїздів.
- Також повідомляється про десятки потерпілих серед місцевих мешканців.
Рятувальники досі шукають людей під завалами
О 13:42 голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв російської атаки продовжує зростати.
За його словами, під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка.
Однак о 15:10 стало відомо про виявлення тіла ще однієї жертви.
Він також офіційно підтвердив, що пошуково-рятувальна операція триває.
Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів селектор по ситуації в областях та громадах:
За словами президента, більшість дронів вдалося збити, попри це, відбулися влучання в місті, також і на Одещині.
