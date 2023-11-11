Трио создано. Президент Грузии поделилась прогнозом о вступлении Украины в ЕС

По мнению грузинского лидера Саломе Зурабишвили, Грузия, Украина и Молдова станут членами Евросоюза одновременно.
Зурабишвили верит в масштабное одновременное расширение ЕС
Журналисты поинтересовались у президента, рассматривает ли она сценарий вступления Грузии в Евросоюз уже после Украины.
Как считает Саломе Зурабишвили, это произойдет одновременно.
По ее словам, идея главы Европейского совета Шарля Мишеля о 2030-м году как потенциальном горизонте нового расширения "очень интересная".
В Евросоюзе заявили о беспрецедентной процедуре ускоренного членства для Украины
Недавно официальный Брюссель предложил провести процедуру вступления Украины в новый порядок.
По предварительным данным, это поможет сократить срок между переговорами и непосредственным предоставлением членства.
Нельзя также не упомянуть, что до этого в Евросоюзе действовала поэтапная процедура проведения переговоров.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-