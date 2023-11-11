Трио создано. Президент Грузии поделилась прогнозом о вступлении Украины в ЕС

Зурабишвили верит в масштабное одновременное расширение ЕС

Журналисты поинтересовались у президента, рассматривает ли она сценарий вступления Грузии в Евросоюз уже после Украины.

Как считает Саломе Зурабишвили, это произойдет одновременно.

Нет, я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030, 2031 или 2029 году, не знаю, но этот горизонт будет следующим, как говорят "big bangs", следующие члены вступят примерно вместе. Мы – трио, Молдова, Украина и Грузия, и у нас это трио создано, – подчеркнула президент Грузии. Поделиться

По ее словам, идея главы Европейского совета Шарля Мишеля о 2030-м году как потенциальном горизонте нового расширения "очень интересная".

Поэтапная ассоциация стран-кандидатов в ЕС тематически, по тем вопросам, к которым они готовы, например, транспорт для Грузии, вопросы транспорта и инфраструктуры в Черном море, для нас очень интересны, конечно, без права голоса, но эта предварительная ассоциация лучше подготовит кандидатов к тому, что их ожидает в подходящий момент, – добавила Зурабишвили. Поделиться

В Евросоюзе заявили о беспрецедентной процедуре ускоренного членства для Украины

Недавно официальный Брюссель предложил провести процедуру вступления Украины в новый порядок.

По предварительным данным, это поможет сократить срок между переговорами и непосредственным предоставлением членства.

Новая процедура предусматривает проведение переговоров по техническим вопросам вступления одновременно с рассмотрением всех сопутствующих политических вопросов, - сказано в сообщении. Поделиться

Нельзя также не упомянуть, что до этого в Евросоюзе действовала поэтапная процедура проведения переговоров.