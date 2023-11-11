Тріо створено. Президентка Грузії поділилася прогнозом щодо вступу України в ЄС

На переконання грузинської лідерки Саломе Зурабішвілі, Грузія, Україна та Молдова стануть членами Євросоюзу одночасно.
Зурабішвілі вірить у масштабне одночасне розширення ЄС
Журналісти поцікавилися у президентки, чи розглядає вона сценарії вступу Грузії до Євросоюзу уже після України.
Як вважає Саломе Зурабішвілі, це відбудеться одночасно.
За її словами, ідея очільника Європейської ради Шарля Мішеля про 2030-ий рік як потенційний обрій нового розширення є "дуже цікавою".
У Євросоюзі заявили про безпрецедентну процедуру прискореного членства для України
Нещодавно офіційний Брюссель запропонував провести процедуру вступу України за новим порядком.
За попередніми даними, це допоможе скоротити термін між перемовинами і безпосереднім наданням членства.
Не можна також не згадати про те, що до цього в Євросоюзі діяла поетапна процедура проведення переговорів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-