Тріо створено. Президентка Грузії поділилася прогнозом щодо вступу України в ЄС

Зурабішвілі вірить у масштабне одночасне розширення ЄС

Журналісти поцікавилися у президентки, чи розглядає вона сценарії вступу Грузії до Євросоюзу уже після України.

Як вважає Саломе Зурабішвілі, це відбудеться одночасно.

Ні, я думаю, це відбудеться одночасно. Чи станеться це у 2030, 2031 чи 2029 році, не знаю, але цей обрій буде наступним, як кажуть „big bangs", наступні члени вступлять приблизно разом. Ми – тріо, Молдова, Україна та Грузія, і у нас це тріо створено, – наголосила президентка Грузії. Поширити

За її словами, ідея очільника Європейської ради Шарля Мішеля про 2030-ий рік як потенційний обрій нового розширення є "дуже цікавою".

Поетапне асоціювання країн-кандидатів у ЄС тематично, з тих питань, до яких вони готові, наприклад, транспорт для Грузії, питання транспорту та інфраструктури на Чорному морі, для нас дуже цікаві, звичайно, без права голосу, але це попереднє асоціювання краще підготує кандидатів до того, що на них очікує у відповідний момент, – додала Зурабішвілі. Поширити

У Євросоюзі заявили про безпрецедентну процедуру прискореного членства для України

Нещодавно офіційний Брюссель запропонував провести процедуру вступу України за новим порядком.

За попередніми даними, це допоможе скоротити термін між перемовинами і безпосереднім наданням членства.

Нова процедура передбачає проведення переговорів щодо технічних питань стосовно вступу одночасно із розглядом всіх супутніх політичних питань, - йдеться в повідомленні. Поширити

Не можна також не згадати про те, що до цього в Євросоюзі діяла поетапна процедура проведення переговорів.