Туапсинский НПЗ пылает после атаки дронов — видео
Около трех ночи 16 апреля в Туапсе раздались взрывы и сразу вспыхнул пожар. По сообщениям в местных пабликах, горят 3 резервуара на НПЗ.

Главные тезисы

  • Пожар на Туапсинском НПЗ был вызван атакой дронов, приведшей к горению трех резервуаров с нефтью.
  • Атака дронов на объекты энергетики России угрожает их безопасности и может привести к серьезным последствиям.

В Туапсе пылает НПЗ после атаки дронов

Дроны снова атакуют энергопромышленность России — на этот раз зафиксировано попадание по порту и нефтебазе в Туапсе, где загорелись резервуары с нефтью.

Об опасности дронов в Краснодарском крае РФ стало известно после полуночи 16 апреля.

Впоследствии начали появляться сообщения о работе ПВО, взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы.

В сети сообщили, что горели как минимум три резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ. На кадрах, опубликованных в сети, заметно небо в пламени, которое не погасили до сих пор, о чем свидетельствуют уже утренние кадры.

Местные власти в лице губернатора региона Вениамина Кондратьева подтвердили атаку дронов на Туапсе и якобы гибель двоих детей и ранение 2 взрослых. Известно также, что многочисленные обломки рухнули на территории предприятий в районе морского порта.

