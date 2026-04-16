Туапсинский НПЗ пылает после атаки дронов — видео

Около трех ночи 16 апреля в Туапсе раздались взрывы и сразу вспыхнул пожар. По сообщениям в местных пабликах, горят 3 резервуара на НПЗ.
Главные тезисы
- Пожар на Туапсинском НПЗ был вызван атакой дронов, приведшей к горению трех резервуаров с нефтью.
- Атака дронов на объекты энергетики России угрожает их безопасности и может привести к серьезным последствиям.
В Туапсе пылает НПЗ после атаки дронов
Дроны снова атакуют энергопромышленность России — на этот раз зафиксировано попадание по порту и нефтебазе в Туапсе, где загорелись резервуары с нефтью.
Впоследствии начали появляться сообщения о работе ПВО, взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы.
В сети сообщили, что горели как минимум три резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ. На кадрах, опубликованных в сети, заметно небо в пламени, которое не погасили до сих пор, о чем свидетельствуют уже утренние кадры.
Местные власти в лице губернатора региона Вениамина Кондратьева подтвердили атаку дронов на Туапсе и якобы гибель двоих детей и ранение 2 взрослых. Известно также, что многочисленные обломки рухнули на территории предприятий в районе морского порта.
