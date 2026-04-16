Туапсинский НПЗ пылает после атаки дронов — видео

Около трех ночи 16 апреля в Туапсе раздались взрывы и сразу вспыхнул пожар. По сообщениям в местных пабликах, горят 3 резервуара на НПЗ.

В Туапсе пылает НПЗ после атаки дронов

Дроны снова атакуют энергопромышленность России — на этот раз зафиксировано попадание по порту и нефтебазе в Туапсе, где загорелись резервуары с нефтью.

Об опасности дронов в Краснодарском крае РФ стало известно после полуночи 16 апреля.

Впоследствии начали появляться сообщения о работе ПВО, взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы.

В сети сообщили, что горели как минимум три резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ. На кадрах, опубликованных в сети, заметно небо в пламени, которое не погасили до сих пор, о чем свидетельствуют уже утренние кадры.