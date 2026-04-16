Туапсинський НПЗ палає після атаки дронів — відео

Близько третьої ночі 16 квітня у Туапсе пролунали вибухи і одразу спалахнула пожежа. Наразі, за повідомленнями у місцевих пабліках, горять 3 резервуари на НПЗ.
Головні тези:
- Туапсинський НПЗ загорівся у результаті атаки дронів, об'єкти енергетики Росії під загрозою.
- Пожежа нафтонафта у резервуарах викликала серйозні збитки, місцева влада докладає зусиль для ліквідації наслідків.
У Туапсе палає НПЗ після атаки дронів
Дрони знову атакують енергопромисловість Росії — цього разу зафіксовано влучання по порту та нафтобазі в Туапсе, де загорілись резервуари з нафтою.
Згодом почали з'являтись повідомлення про роботу ППО, вибухи та загоряння в Туапсе на території порту та нафтобази.
У мережі повідомили, що горіли як мінімум три резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ. На кадрах, опублікованих в мережі, помітно небо в полум'ї, яке не загасили досі, про що свідчать вже вранішні кадри.
Місцева влада в особі губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва підтвердила атаку дронів на Туапсе та нібито загибель двох дітей та поранення 2 дорослих. Відомо також, що численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-