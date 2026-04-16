Туапсинський НПЗ палає після атаки дронів — відео
Туапсинський НПЗ палає після атаки дронів — відео

Близько третьої ночі 16 квітня у Туапсе пролунали вибухи і одразу спалахнула пожежа. Наразі, за повідомленнями у місцевих пабліках, горять 3 резервуари на НПЗ.

Головні тези:

  • Туапсинський НПЗ загорівся у результаті атаки дронів, об'єкти енергетики Росії під загрозою.
  • Пожежа нафтонафта у резервуарах викликала серйозні збитки, місцева влада докладає зусиль для ліквідації наслідків.

У Туапсе палає НПЗ після атаки дронів

Дрони знову атакують енергопромисловість Росії — цього разу зафіксовано влучання по порту та нафтобазі в Туапсе, де загорілись резервуари з нафтою.

Про небезпеку дронів в Краснодарському краї РФ стало відомо після опівночі 16 квітня.

Згодом почали з'являтись повідомлення про роботу ППО, вибухи та загоряння в Туапсе на території порту та нафтобази.

У мережі повідомили, що горіли як мінімум три резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ. На кадрах, опублікованих в мережі, помітно небо в полум'ї, яке не загасили досі, про що свідчать вже вранішні кадри.

Місцева влада в особі губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва підтвердила атаку дронів на Туапсе та нібито загибель двох дітей та поранення 2 дорослих. Відомо також, що численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.

