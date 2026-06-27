Турция готова предоставить площадку для мирных переговоров между Украиной и РФ
Категория
Политика
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Турция готова предоставить площадку для мирных переговоров между Украиной и РФ

Турция
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Источник:  cpac

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова предоставить площадку для делегаций Украины и РФ, чтобы возобновить дипломатический процесс урегулирования войны.

Главные тезисы

  • Турция предлагает свою площадку для мирных переговоров между Украиной и РФ с целью урегулирования войны и соблюдения международного права.
  • Глава МИД Турции выразил готовность к организации встречи между делегациями Украины и России для возобновления дипломатического процесса.

Турция хочет возродить дипломатический диалог между Украиной и Россией

Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На нынешнем этапе мы видим, что в дипломатическом процессе наступил застой, боевые действия набрали темп, а стороны сосредоточились на стремлении достичь военных достижений.

Он отметил, что дипломатический процесс нужно как можно быстрее активизировать, и в этом контексте Турция готова предоставить площадку для переговоров.

В этом контексте хочу заявить мировой общественности также, как мы уже сообщили сторонам, что мы готовы снова собрать делегации России и Украины за столом переговоров в нашей стране.

Также Фидан затронул тему саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. По его словам, этот саммит будет историческим, а в контексте войны РФ против Украины вопрос развития оборонной промышленности станет одной из ключевых тем.

Особенно вместе с российско-украинской войной и другими войнами на политическом и стратегическом уровнях сформировалось осознание необходимости оценить, на каком уровне находятся страны НАТО в сфере оборонной промышленности, — сказал Фидан, добавив, что эта тема уже стала вопросом, имеющим стратегическое значение.

Кроме того, министр сообщил, что дискуссия по увеличению оборонных расходов уже завершена, поэтому союзники должны демонстрировать практическое выполнение взятых на себя обязательств.

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