Турция готова предоставить площадку для мирных переговоров между Украиной и РФ

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова предоставить площадку для делегаций Украины и РФ, чтобы возобновить дипломатический процесс урегулирования войны.
Главные тезисы
- Турция предлагает свою площадку для мирных переговоров между Украиной и РФ с целью урегулирования войны и соблюдения международного права.
- Глава МИД Турции выразил готовность к организации встречи между делегациями Украины и России для возобновления дипломатического процесса.
Турция хочет возродить дипломатический диалог между Украиной и Россией
Он отметил, что дипломатический процесс нужно как можно быстрее активизировать, и в этом контексте Турция готова предоставить площадку для переговоров.
В этом контексте хочу заявить мировой общественности также, как мы уже сообщили сторонам, что мы готовы снова собрать делегации России и Украины за столом переговоров в нашей стране.
Также Фидан затронул тему саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. По его словам, этот саммит будет историческим, а в контексте войны РФ против Украины вопрос развития оборонной промышленности станет одной из ключевых тем.
Кроме того, министр сообщил, что дискуссия по увеличению оборонных расходов уже завершена, поэтому союзники должны демонстрировать практическое выполнение взятых на себя обязательств.
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