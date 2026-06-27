Туреччина готова надати майданчик для мирних переговорів між Україною та РФ

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова надати майданчик для делегацій України та РФ, щоб відновити дипломатичний процес врегулювання війни.
Головні тези:
- Туреччина пропонує свій майданчик для мирних переговорів між Україною та РФ з метою врегулювання війни та дотримання міжнародного права.
- Голова МЗС Туреччини заявив про готовність активізувати дипломатичний процес та влаштувати зустріч між делегаціями України та Росії.
Туреччина хоче відродити дипломатичний діалог між Україною та Росією
Він зазначив, що дипломатичний процес потрібно якнайшвидше активізувати і в цьому контексті Туреччина готова надати майданчик для переговорів.
У цьому контексті хочу заявити світовій громадськості так само, як ми вже повідомили сторонам, що ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні.
Також Фідан зачепив тему саміту НАТО, який пройде в Анкарі 7-8 липня. За його словами, цей саміт буде історичним, а в контексті війни РФ проти України питання розвитку оборонної промисловості стане однією з ключових тем.
Окрім того, міністр повідомив, що дискусія щодо збільшення оборонних видатків вже завершена, тож наразі союзники повинні демонструвати практичне виконання взятих на себе зобов'язань.
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