Туреччина готова надати майданчик для мирних переговорів між Україною та РФ
Категорія
Політика
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Туреччина готова надати майданчик для мирних переговорів між Україною та РФ

Туреччина
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Джерело:  cpac

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова надати майданчик для делегацій України та РФ, щоб відновити дипломатичний процес врегулювання війни.

Головні тези:

  • Туреччина пропонує свій майданчик для мирних переговорів між Україною та РФ з метою врегулювання війни та дотримання міжнародного права.
  • Голова МЗС Туреччини заявив про готовність активізувати дипломатичний процес та влаштувати зустріч між делегаціями України та Росії.

Туреччина хоче відродити дипломатичний діалог між Україною та Росією

Ми хочемо, щоб російсько-українська війна завершилася якомога швидше шляхом діалогу та на основі міжнародного права. На нинішньому етапі ми бачимо, що в дипломатичному процесі настав застій, бойові дії набрали темпу, а сторони зосередилися на прагненні досягти військових здобутків.

Він зазначив, що дипломатичний процес потрібно якнайшвидше активізувати і в цьому контексті Туреччина готова надати майданчик для переговорів.

У цьому контексті хочу заявити світовій громадськості так само, як ми вже повідомили сторонам, що ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні.

Також Фідан зачепив тему саміту НАТО, який пройде в Анкарі 7-8 липня. За його словами, цей саміт буде історичним, а в контексті війни РФ проти України питання розвитку оборонної промисловості стане однією з ключових тем.

Особливо разом із російсько-українською війною та іншими війнами на політичному й стратегічному рівнях сформувалося усвідомлення необхідності оцінити, на якому рівні перебувають країни НАТО у сфері оборонної промисловості, — сказав Фідан, додавши, що ця тема стала вже питанням, що має стратегічне значення.

Окрім того, міністр повідомив, що дискусія щодо збільшення оборонних видатків вже завершена, тож наразі союзники повинні демонструвати практичне виконання взятих на себе зобов'язань.

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