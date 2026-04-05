Туреччина пропонує прийняти черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.
Головні тези:
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність до проведення нового раунду мирних переговорів між Україною, США та РФ.
- Перерва у тристоронніх мирних переговорах на сьогоднішній день, обумовлена ескалацією конфлікту на Близькому Сході та залученістю американських переговорників до інших справ.
Туреччина пропонує прийняти новий раунд тристоронніх мирних перемовин
Зокрема 4 квітня Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини, де зустрівся з турецьким главою держави. Під час зустрічі президент України поділився з Ердоганом деталями контактів з американською командою.
Президент Туреччини також підтвердив, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії.
Нагадаємо, що на початку 2026 року Україна, США та Росія провели вже три раунди тристоронніх мирних переговорів. У березні планувалося провести нову зустріч, однак її було скасовано після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.
До цього дня прямих тристоронніх контактів так і не відбулося. Сьогодні радник глави ОП Михайло Подоляк вкотре підтвердив, що політичні переговори щодо завершення війни поки що призупинені через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
При цьому керівник Офісу президента Кирило Буданов сьогодні заявив, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Києва вже цього місяця. За його словами, їхній візит очікується після Великодня.
