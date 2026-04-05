Туреччина пропонує прийняти черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.

Головні тези:

  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність до проведення нового раунду мирних переговорів між Україною, США та РФ.
  • Перерва у тристоронніх мирних переговорах на сьогоднішній день, обумовлена ескалацією конфлікту на Близькому Сході та залученістю американських переговорників до інших справ.

Туреччина пропонує прийняти новий раунд тристоронніх мирних перемовин

Зокрема 4 квітня Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини, де зустрівся з турецьким главою держави. Під час зустрічі президент України поділився з Ердоганом деталями контактів з американською командою.

Ердоган у свою чергу запевнив, що Туреччина "готова відіграти вагому роль у досягненні надійного миру для України", а також країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Президент Туреччини також підтвердив, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії.

Нагадаємо, що на початку 2026 року Україна, США та Росія провели вже три раунди тристоронніх мирних переговорів. У березні планувалося провести нову зустріч, однак її було скасовано після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

До цього дня прямих тристоронніх контактів так і не відбулося. Сьогодні радник глави ОП Михайло Подоляк вкотре підтвердив, що політичні переговори щодо завершення війни поки що призупинені через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Днями помічник Путіна Юрій Ушаков також заявив, що зустрічі перебувають на паузі, оскільки американські переговірники "зайняті іншим".

При цьому керівник Офісу президента Кирило Буданов сьогодні заявив, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Києва вже цього місяця. За його словами, їхній візит очікується після Великодня.

Більше по темі

Ердоган анонсував важливі переговори з Трампом щодо України
Ердоган анонсував важливі переговори з Трампом щодо України
Ердоган таємно втручається у хід війни на Близькому Сході — інсайдери
Ердоган боїться ескалації війни на Близькому Сході
Зеленський та Ердоган домовилися про нову співпрацю у безпековій сфері
