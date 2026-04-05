Туреччина пропонує прийняти черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.

Туреччина пропонує прийняти новий раунд тристоронніх мирних перемовин

Зокрема 4 квітня Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини, де зустрівся з турецьким главою держави. Під час зустрічі президент України поділився з Ердоганом деталями контактів з американською командою.

Ердоган у свою чергу запевнив, що Туреччина "готова відіграти вагому роль у досягненні надійного миру для України", а також країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Президент Туреччини також підтвердив, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії.

Нагадаємо, що на початку 2026 року Україна, США та Росія провели вже три раунди тристоронніх мирних переговорів. У березні планувалося провести нову зустріч, однак її було скасовано після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

До цього дня прямих тристоронніх контактів так і не відбулося. Сьогодні радник глави ОП Михайло Подоляк вкотре підтвердив, що політичні переговори щодо завершення війни поки що призупинені через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Днями помічник Путіна Юрій Ушаков також заявив, що зустрічі перебувають на паузі, оскільки американські переговірники "зайняті іншим".

При цьому керівник Офісу президента Кирило Буданов сьогодні заявив, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Києва вже цього місяця. За його словами, їхній візит очікується після Великодня.