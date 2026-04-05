Турция предлагает принять очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
Главные тезисы
- Турция предлагает принять новый этап мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
- Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и другие обстоятельства привели к приостановке трехсторонних переговоров.
Турция предлагает принять новый раунд трехсторонних мирных переговоров
В частности, 4 апреля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где встретился с турецким главой государства. В ходе встречи президент Украины поделился с Эрдоганом деталями контактов с американской командой.
Президент Турции подтвердил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России.
Напомним, что в начале 2026 года Украина, США и Россия провели уже три раунда трехсторонних мирных переговоров. В марте планировалось провести новую встречу, однако она была отменена после начала операции США и Израиля против Ирана.
По сей день прямых трехсторонних контактов так и не произошло. Сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк в очередной раз подтвердил, что политические переговоры по завершению войны пока приостановлены из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
При этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сегодня заявил, что спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Киев уже в этом месяце. По его словам, их визит ожидается после Пасхи.
