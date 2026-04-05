Турция предлагает принять очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Офис Президента Украины
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Главные тезисы

  • Турция предлагает принять новый этап мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
  • Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и другие обстоятельства привели к приостановке трехсторонних переговоров.

Турция предлагает принять новый раунд трехсторонних мирных переговоров

В частности, 4 апреля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где встретился с турецким главой государства. В ходе встречи президент Украины поделился с Эрдоганом деталями контактов с американской командой.

Эрдоган в свою очередь заверил, что Турция "готова играть важную роль в достижении надежного мира для Украины", а также страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Президент Турции подтвердил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России.

Напомним, что в начале 2026 года Украина, США и Россия провели уже три раунда трехсторонних мирных переговоров. В марте планировалось провести новую встречу, однако она была отменена после начала операции США и Израиля против Ирана.

По сей день прямых трехсторонних контактов так и не произошло. Сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк в очередной раз подтвердил, что политические переговоры по завершению войны пока приостановлены из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

На днях помощник Путина Юрий Ушаков также заявил, что встречи находятся на паузе, поскольку американские переговорщики заняты другим.

При этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сегодня заявил, что спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Киев уже в этом месяце. По его словам, их визит ожидается после Пасхи.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?