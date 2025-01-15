Туск анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму более 200 млн евро

Премьер-министр Польши Дональд Туск 15 января объявил, что 46-й пакет помощи для Украины более чем на 200 млн евро подготовлен к отправке. Снабжение начнется в ближайшее время.

Туск объявил о новом пакете помощи Украине

Об этом Туск заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Польша, конечно, помогает в усилиях Украины по борьбе с российской атакой. Еще одна 46 помощь уже готова. 46-я польская помощь Украине. В ближайшее время начнутся поставки. В этот раз помощь более чем на 200 миллионов евро. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Польский премьер-министр не раскрыл подробностей состава пакета помощи, отметив, что "об этом нужно говорить как можно меньше, а делать как можно больше".

Польша готовит пакет помощи Украине

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины

Об этом Косиняк-Камыш сказал после встречи в формате "Рамштайн" 9 января.

Польша готовит еще один пакет поддержки для Украины, еще одно пожертвование. Мы всегда передаем то, что возможно. Конечно, есть предел, который мы не переходим, то есть граница безопасности польского государства. Поделиться

Кроме того, глава польского минобороны рассказал о дорожной карте помощи бронетехникой.