Туск анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму более 200 млн евро

Премьер-министр Польши Дональд Туск 15 января объявил, что 46-й пакет помощи для Украины более чем на 200 млн евро подготовлен к отправке. Снабжение начнется в ближайшее время.
Главные тезисы
- Польша подготовила 46-й пакет помощи для Украины на сумму более 200 млн евро.
- Пакет помощи предусматривает поставку военной техники и других ресурсов для поддержки Украины в условиях войны против России.
- Помощь официально анонсирована премьер-министром Польши Дональдом Туском на пресс-конференции с президентом Украины.
Туск объявил о новом пакете помощи Украине
Об этом Туск заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.
Польский премьер-министр не раскрыл подробностей состава пакета помощи, отметив, что "об этом нужно говорить как можно меньше, а делать как можно больше".
Польша готовит пакет помощи Украине
Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины
Об этом Косиняк-Камыш сказал после встречи в формате "Рамштайн" 9 января.
Кроме того, глава польского минобороны рассказал о дорожной карте помощи бронетехникой.
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