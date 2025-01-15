Туск анонсував новий пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро
Категорія
Світ
Дата публікації

Туск анонсував новий пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро

Офіс Президента України
Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 січня оголосив, що 46-й пакет допомоги для України на понад 200 млн євро підготовлений до відправлення. Постачання почнеться найближчим часом.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Польщі оголосив про підготовку 46-го пакету допомоги для України на суму понад 200 млн євро.
  • Польща активно допомагає Україні у боротьбі з російською агресією, надаючи нові можливості та підтримку.
  • Підготовлений пакет допомоги також передбачає постачання військової техніки та інших ресурсів для підтримки України в умовах війни проти Росії.

Туск оголосив про новий пакет допомоги Україні

Про це Туск заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Польща, звісно ж, допомагає в зусиллях України у боротьбі з російською атакою. Ще одна 46-та допомога вже готова. 46-та польська допомога Україні. Найближчим часом розпочнеться постачання. Цього разу допомога на понад 200 мільйонів євро.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

Польський прем’єр-міністр не розкрив подробиць складу пакета допомоги, зазначивши, що "про це потрібно говорити якомога менше, а робити якомога більше".

Польща готує пакет допомоги Україні

Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України

Про це Косіняк-Камиш сказав після зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня.

Польща готує ще один пакет підтримки для України, ще одну пожертву. Ми завжди передаємо те, що можливо. Звичайно, є межа, яку ми не переходимо, тобто кордон безпеки польської держави.

Крім того, очільник польського міноборони розповів про дорожню карту допомоги бронетехнікою.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Польща готує 45-й пакет військової допомоги Україні — подробиці
Польща
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща планує прискорити вступ України до ЄС
Прапор Польщі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи введе Польща свої війська в Україну — відповідь Міноборони
армія Польщі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?