Туск анонсував новий пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 січня оголосив, що 46-й пакет допомоги для України на понад 200 млн євро підготовлений до відправлення. Постачання почнеться найближчим часом.

Туск оголосив про новий пакет допомоги Україні

Про це Туск заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Польща, звісно ж, допомагає в зусиллях України у боротьбі з російською атакою. Ще одна 46-та допомога вже готова. 46-та польська допомога Україні. Найближчим часом розпочнеться постачання. Цього разу допомога на понад 200 мільйонів євро. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Польський прем’єр-міністр не розкрив подробиць складу пакета допомоги, зазначивши, що "про це потрібно говорити якомога менше, а робити якомога більше".

Польща готує пакет допомоги Україні

Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України

Про це Косіняк-Камиш сказав після зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня.

Польща готує ще один пакет підтримки для України, ще одну пожертву. Ми завжди передаємо те, що можливо. Звичайно, є межа, яку ми не переходимо, тобто кордон безпеки польської держави. Поширити

Крім того, очільник польського міноборони розповів про дорожню карту допомоги бронетехнікою.