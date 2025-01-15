Туск анонсував новий пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 січня оголосив, що 46-й пакет допомоги для України на понад 200 млн євро підготовлений до відправлення. Постачання почнеться найближчим часом.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Польщі оголосив про підготовку 46-го пакету допомоги для України на суму понад 200 млн євро.
- Польща активно допомагає Україні у боротьбі з російською агресією, надаючи нові можливості та підтримку.
- Підготовлений пакет допомоги також передбачає постачання військової техніки та інших ресурсів для підтримки України в умовах війни проти Росії.
Туск оголосив про новий пакет допомоги Україні
Про це Туск заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.
Польський прем’єр-міністр не розкрив подробиць складу пакета допомоги, зазначивши, що "про це потрібно говорити якомога менше, а робити якомога більше".
Польща готує пакет допомоги Україні
Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України
Про це Косіняк-Камиш сказав після зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня.
Крім того, очільник польського міноборони розповів про дорожню карту допомоги бронетехнікою.
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