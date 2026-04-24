Туск не верит в готовность США защищать Европу при нападении РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск не уверен, будут ли США верны своим обязательствам перед НАТО защищать Европу в случае нападения России.
Главные тезисы
- Дональд Туск считает, что США могут не оправдать свои обязательства перед НАТО в случае нападения России на Европу.
- Туск подчеркивает необходимость практического контекста сотрудничества НАТО при потенциальной агрессии.
- Премьер-министр Польши выразил беспокойство относительно готовности НАТО реагировать на возможное нападение России в краткосрочной перспективе.
Туск сомневается в готовности США защищать страны Европы от России
Дональд Туск заявил, что «самый важный вопрос для Европы состоит в том, готовы ли Соединенные Штаты быть такими же лояльными, как это описано в наших договорах НАТО», и предупредил, что Россия может напасть на члена Альянса «за несколько месяцев».
Туск отметил, что его слова не следует воспринимать «как скептицизм по поводу статьи 5 (обязательства НАТО по взаимной обороне)», а скорее как «его мечты о том, что гарантии на бумаге превратятся в нечто очень практичное».
Это действительно серьезное. Я говорю о краткосрочных перспективах, месяцах, а не годах, — сказал Туск, имея в виду потенциальное нападение России.
Он добавил, что для Варшавы действительно важно знать, что все будут относиться к обязательствам перед НАТО так же серьезно, как и Польша.
Туск сказал, что он «не имеет комплексов» по американо-польским связям.
Вашингтон относится к Польше как к самому лучшему и ближайшему союзнику в Европе. Но для меня настоящая проблема состоит в том, что будет на практике, если что-нибудь случится.
