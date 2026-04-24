Туск не верит в готовность США защищать Европу при нападении РФ

Туск сомневается в готовности США защищать страны Европы от России

Дональд Туск заявил, что «самый важный вопрос для Европы состоит в том, готовы ли Соединенные Штаты быть такими же лояльными, как это описано в наших договорах НАТО», и предупредил, что Россия может напасть на члена Альянса «за несколько месяцев».

Для всего восточного фланга, моих соседей... вопрос заключается в том, есть ли НАТО все еще готово, политически и логистически, реагировать, например, против России, если она попытается атаковать. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Туск отметил, что его слова не следует воспринимать «как скептицизм по поводу статьи 5 (обязательства НАТО по взаимной обороне)», а скорее как «его мечты о том, что гарантии на бумаге превратятся в нечто очень практичное».

Это действительно серьезное. Я говорю о краткосрочных перспективах, месяцах, а не годах, — сказал Туск, имея в виду потенциальное нападение России.

Он добавил, что для Варшавы действительно важно знать, что все будут относиться к обязательствам перед НАТО так же серьезно, как и Польша.

Туск сказал, что он «не имеет комплексов» по американо-польским связям.

Вашингтон относится к Польше как к самому лучшему и ближайшему союзнику в Европе. Но для меня настоящая проблема состоит в том, что будет на практике, если что-нибудь случится.