Туск не вірить у готовність США захищати Європу при нападі РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не впевнений, чи будуть США вірними своїм зобов'язанням перед НАТО захищати Європу в разі нападу Росії.

Туск сумнівається у готовності США захищати країни Європи від Росії

Дональд Туск заявив, що «найбільше й найважливіше питання для Європи полягає в тому, чи готові Сполучені Штати бути такими ж лояльними, як це описано в наших договорах НАТО», і попередив, що Росія може напасти на члена Альянсу «за кілька місяців».

Для всього східного флангу, моїх сусідів... питання полягає в тому, чи є НАТО все ще готовим, політично та логістично, реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує атакувати. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Туск зазначив, що його слова не слід сприймати «як скептицизм щодо статті 5 (зобов’язання НАТО щодо взаємної оборони)», а радше як «його мрії про те, що гарантії на папері перетворяться на щось дуже практичне».

Це щось справді серйозне. Я говорю про короткострокові перспективи, місяці, а не роки, – сказав Туск, маючи на увазі потенційний напад Росії.

Він додав, що для Варшави справді важливо знати, що всі ставитимуться до зобов’язань перед НАТО так само серйозно, як і Польща.

Туск сказав, що він «не має комплексів» щодо американо-польських зв’язків.

Вашингтон ставиться до Польщі як до найкращого та найближчого союзника в Європі. Але для мене справжня проблема полягає в тому, що буде на практиці, якщо щось трапиться.