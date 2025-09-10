Туск раскрыл количество российских дронов, которые атаковали Польшу

Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, воздушное пространство его страны, по предварительным данным, нарушили 19 российских беспилотников. Что важно понимать, значительная часть из них залетели с территории Беларусии.
Главные тезисы
- Некоторые дроны, нарушившие воздушное пространство Польши, сначала залетели в Беларуси из Украины.
- Польские и союзнические истребители успешно уничтожили по крайней мере 3 вражеских дрона.
Туск раскрыл новые детали российской атаки
Что важно понимать, карты украинских мониторинговых каналов указывают на то, что российские беспилотники, залетавшие из Беларуси в Польшу, сначала залетали в Беларусь из Украины.
Дональд Туск официально подтвердил, что польские и союзнические патрульные истребители уничтожили по меньшей мере 3 вражеских дрона.
Их оценили как такие, что представляют прямую угрозу.
На фоне последних событий премьер-министр заявил, что его страны задействуют ст. 4 Североатлантического договора.
Речь идет о том, что страны-члены проводят совместные консультации, когда, по их мнению, существует угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.
Также известно о падении дрона на жилой дом в Польше недалеко от границы с Беларусью.
