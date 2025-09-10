Туск розкрив кількість російських дронів, що атакували Польщу

Як повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повітряний простір його країни, за попередніми даними, порушили 19 російських безпілотників. Що важливо розуміти, значна частина з них залетіли з території Білорусі.
Головні тези:
- Деякі дрони, що порушили повітряний простір Польщі, спершу залетіли в Білорусь з України.
- Польські та союзницькі винищувачі успішно знищили принаймні 3 ворожі дрони.
Туск розкрив нові деталі російської атаки
Що важливо розуміти, карти українських моніторингових каналів вказують на те, що російські безпілотники, які залітали з Білорусі в Польщу, спершу залітали в Білорусь з України.
Дональд Туск офіційно підтвердив, що польські та союзницькі патрульні винищувачі знищили щонайменш 3 ворожі дрони.
Їх оцінили такими що становлять пряму загрозу.
На тлі останніх подій прем’єр-міністр заявив, що його країн задіє ст. 4 Північноатлантичного договору.
Йдеться про те, що країни-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.
Також відомо про падіння дрона на житловий будинок у Польщі неподалік кордону з Білоруссю.
