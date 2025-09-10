Туск розкрив кількість російських дронів, що атакували Польщу
Категорія
Світ
Дата публікації

Туск розкрив кількість російських дронів, що атакували Польщу

Туск розкрив нові деталі російської атаки
Джерело:  RMF 24

Як повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повітряний простір його країни, за попередніми даними, порушили 19 російських безпілотників. Що важливо розуміти, значна частина з них залетіли з території Білорусі.

Головні тези:

  • Деякі дрони, що порушили повітряний простір Польщі, спершу залетіли в Білорусь з України.
  • Польські та союзницькі винищувачі успішно знищили принаймні 3 ворожі дрони.

Туск розкрив нові деталі російської атаки

Зафіксовано й відстежено 19 порушень повітряного простору. І це не фінальні дані. Вперше за час цієї війни значна частка цих дронів залетіли до Польщі безпосередньо з Білорусі.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

Що важливо розуміти, карти українських моніторингових каналів вказують на те, що російські безпілотники, які залітали з Білорусі в Польщу, спершу залітали в Білорусь з України.

Дональд Туск офіційно підтвердив, що польські та союзницькі патрульні винищувачі знищили щонайменш 3 ворожі дрони.

Їх оцінили такими що становлять пряму загрозу.

На тлі останніх подій прем’єр-міністр заявив, що його країн задіє ст. 4 Північноатлантичного договору.

Йдеться про те, що країни-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

Також відомо про падіння дрона на житловий будинок у Польщі неподалік кордону з Білоруссю.

Категорія
Світ
Дата публікації
Категорія
Світ
Дата публікації
Категорія
Політика
Дата публікації
