Туск заявил о подрыве ветки железной дороги в Польше — этим путем доставляют помощь Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 17 ноября, что службы считают целенаправленной диверсией воскресный инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином.
Главные тезисы
- Акт диверсии на железной дороге в Польше между Варшавой и Люблином был направлен на подрыв безопасности страны и граждан.
- Инцидент на маршруте, ведущем к границе с Украиной, может повлиять на доставку гуманитарной помощи в Украину.
- Премьер-министр Дональд Туск заявил о необходимости задержания исполнителей диверсии и приложении всех усилий в этом направлении.
Туск заявил о диверсии на польской железной дороге
Заявление об этом он опубликовал в своем X утром 17 ноября.
Он добавил, что речь идет о "беспрецедентном акте диверсии" против безопасности Польши и ее граждан и что службы приложат все усилия для задержания исполнителей.
Blowing up the rail track on the Warsaw-Lublin route is an unprecedented act of sabotage targeting directly the security of the Polish state and its civilians. This route is also crucially important for delivering aid to Ukraine. We will catch the perpetrators, whoever they are.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025
Стоит отметить, что линия, где произошел взрыв, ведет к границе с Украиной.
Напомним, утром в воскресенье машинист поезда по маршруту Демблин-Варшава сообщил о "неисправностях в железнодорожной инфраструктуре". После того, как начали выяснять обстоятельства, Туск сказал, что не исключает диверсии.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-