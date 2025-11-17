Туск заявил о подрыве ветки железной дороги в Польше — этим путем доставляют помощь Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 17 ноября, что службы считают целенаправленной диверсией воскресный инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином.

Заявление об этом он опубликовал в своем X утром 17 ноября.

К сожалению, самые плохие предположения подтвердились. На маршруте Варшава-Люблин (село Мика) произошел акт диверсии. Взрыв взрывного устройства разрушил железнодорожный путь. На месте работают службы и прокуратура. На том же маршруте, ближе к Люблину, также были обнаружены повреждения. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Он добавил, что речь идет о "беспрецедентном акте диверсии" против безопасности Польши и ее граждан и что службы приложат все усилия для задержания исполнителей.

Стоит отметить, что линия, где произошел взрыв, ведет к границе с Украиной.

В поселке Мика продолжаются действия служб и прокуратуры. К сожалению, нет сомнений, что мы имеем дело с актом диверсии. Также исследуется другой фрагмент этой стратегической железнодорожной трассы, где произошло повреждение путей, сообщил со своей стороны глава МВД Марчин Кервинский. Поделиться

Напомним, утром в воскресенье машинист поезда по маршруту Демблин-Варшава сообщил о "неисправностях в железнодорожной инфраструктуре". После того, как начали выяснять обстоятельства, Туск сказал, что не исключает диверсии.