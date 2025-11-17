Туск заявив про підрив гілки залізниці у Польщі — цим шляхом доставляють допомогу Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 17 листопада, що служби вважають цілеспрямованою диверсією недільний інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном.
Головні тези:
- Дональд Туск повідомив про цілеспрямовану диверсію на польській залізниці між Варшавою і Любліном.
- Акт диверсії шкодить безпеці Польщі та її громадян, і служби роблять усе можливе для затримання виконавців.
- Інцидент стався на маршруті, що веде до кордону з Україною, що може вплинути на доставку допомоги до України.
Туск заявив про диверсію на польській залізниці
Заяву про це він опублікував у своєму X вранці 17 листопада.
Він додав, що йдеться про "безпрецедентний акт диверсії" проти безпеки Польщі і її громадян і що служби докладуть усіх зусиль для затримання виконавців.
Blowing up the rail track on the Warsaw-Lublin route is an unprecedented act of sabotage targeting directly the security of the Polish state and its civilians. This route is also crucially important for delivering aid to Ukraine. We will catch the perpetrators, whoever they are.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025
Варто зазначити, що лінія де стався вибух, веде до кордону з Україною.
Нагадаємо, вранці в неділю машиніст поїзда за маршрутом Демблін-Варшава повідомив про "несправності в залізничній інфраструктурі". Після того почали з’ясовувати обставини, Туск сказав, що не виключає диверсії.
