Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в настоящее время европейские страны находятся в "предвоенной" эре.

Туск призывает готовиться к масштабной войне в Европе

Премьер-министр Польши призвал европейские страны увеличить инвестиции в оборонное производство.

По его словам, сейчас Европа оказалась в ситуации, которой не было с 1945 года.

Я знаю, что это звучит сокрушительно, особенно для молодого поколения, но мы должны свыкнуться с тем, что началась новая эра: предвоенная. Я не преувеличиваю — с каждым днем это становится все понятнее. Война больше не понятие из прошлого, — подчеркнул глава польского правительства. Поделиться

Туск подчеркнул, что угрозу представляет вероятность воплощения любого сценария на фоне продолжающейся преступной войны России против Украины.

В моей части Европы война больше не абстракция и наша обязанность — не спорить, а действовать и готовиться к защите, — отметил премьер-министр Польши. Поделиться

Как Европе усилить помощь Украине и собственную обороноспособность

По убеждению бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, задержки западных партнеров с помощью Украины является серьезной ошибкой западных партнеров.

Эксгенсек НАТО отметил, что Северная Корея буквально в месяц предоставила России столько боеприпасов, сколько ЕС передал Украине за год.

Россия производит три млн снарядов в год, в то время как США и Европа вместе взятые способны выработать для Киева только 1,2 млн. Несмотря на огромную экономическую мощь демократического мира, нас опережает арсенал автократии в России, Иране и Северной Корее, — объяснил Расмуссен. Поделиться

Он предупредил, что если западные партнеры срочно не увеличат военную поддержку Украины, страна окажется в очень тяжелой ситуации.

Если не остановить Путина в Украине, это означает десятилетие нестабильности и конфликтов в Европе, — отмечает Расмуссен. Поделиться

Он посоветовал правительствам стран-партнеров Украины заключить долгосрочные контракты с оборонными производителями и сократить время, необходимое для их заключения.

Он также призвал упростить условия проведения тендеров по оборонным контрактам.

По его словам, оборонным производителям необходимо разрешить амортизировать инвестиции в новые производственные мощности быстрее обычного.

Расмуссен также добавил, что суверенные фонды и частные пенсионные и инвестиционные фонды должны создавать специальные пулы для инвестиций в оборонную промышленность. Это позволит привлечь частный капитал, необходимый для быстрого развития оборонной промышленности.