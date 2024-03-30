Туск заявляет о росте риска масштабной войны в Европе
Категория
Политика
Дата публикации

Туск заявляет о росте риска масштабной войны в Европе

Дональд Туск
Читати українською
Источник:  online.ua

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в настоящее время европейские страны находятся в "предвоенной" эре.

Туск призывает готовиться к масштабной войне в Европе

Премьер-министр Польши призвал европейские страны увеличить инвестиции в оборонное производство.

По его словам, сейчас Европа оказалась в ситуации, которой не было с 1945 года.

Я знаю, что это звучит сокрушительно, особенно для молодого поколения, но мы должны свыкнуться с тем, что началась новая эра: предвоенная. Я не преувеличиваю — с каждым днем это становится все понятнее. Война больше не понятие из прошлого, — подчеркнул глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что угрозу представляет вероятность воплощения любого сценария на фоне продолжающейся преступной войны России против Украины.

В моей части Европы война больше не абстракция и наша обязанность — не спорить, а действовать и готовиться к защите, — отметил премьер-министр Польши.

Как Европе усилить помощь Украине и собственную обороноспособность

По убеждению бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, задержки западных партнеров с помощью Украины является серьезной ошибкой западных партнеров.

Эксгенсек НАТО отметил, что Северная Корея буквально в месяц предоставила России столько боеприпасов, сколько ЕС передал Украине за год.

Россия производит три млн снарядов в год, в то время как США и Европа вместе взятые способны выработать для Киева только 1,2 млн. Несмотря на огромную экономическую мощь демократического мира, нас опережает арсенал автократии в России, Иране и Северной Корее, — объяснил Расмуссен.

Он предупредил, что если западные партнеры срочно не увеличат военную поддержку Украины, страна окажется в очень тяжелой ситуации.

Если не остановить Путина в Украине, это означает десятилетие нестабильности и конфликтов в Европе, — отмечает Расмуссен.

Он посоветовал правительствам стран-партнеров Украины заключить долгосрочные контракты с оборонными производителями и сократить время, необходимое для их заключения.

Он также призвал упростить условия проведения тендеров по оборонным контрактам.

По его словам, оборонным производителям необходимо разрешить амортизировать инвестиции в новые производственные мощности быстрее обычного.

Расмуссен также добавил, что суверенные фонды и частные пенсионные и инвестиционные фонды должны создавать специальные пулы для инвестиций в оборонную промышленность. Это позволит привлечь частный капитал, необходимый для быстрого развития оборонной промышленности.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Польша готовит ответ России за пролет ракеты и демарш посла
Польша
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко заговорил о вторжении Беларуси в Польшу и Литву
Александр Лукашенко
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Доставка боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии уже организуется — МИД Польши
Радослав Сикорский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?