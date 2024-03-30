Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в настоящее время европейские страны находятся в "предвоенной" эре.
Туск призывает готовиться к масштабной войне в Европе
Премьер-министр Польши призвал европейские страны увеличить инвестиции в оборонное производство.
По его словам, сейчас Европа оказалась в ситуации, которой не было с 1945 года.
Туск подчеркнул, что угрозу представляет вероятность воплощения любого сценария на фоне продолжающейся преступной войны России против Украины.
Как Европе усилить помощь Украине и собственную обороноспособность
По убеждению бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, задержки западных партнеров с помощью Украины является серьезной ошибкой западных партнеров.
Эксгенсек НАТО отметил, что Северная Корея буквально в месяц предоставила России столько боеприпасов, сколько ЕС передал Украине за год.
Он предупредил, что если западные партнеры срочно не увеличат военную поддержку Украины, страна окажется в очень тяжелой ситуации.
Он посоветовал правительствам стран-партнеров Украины заключить долгосрочные контракты с оборонными производителями и сократить время, необходимое для их заключения.
Он также призвал упростить условия проведения тендеров по оборонным контрактам.
По его словам, оборонным производителям необходимо разрешить амортизировать инвестиции в новые производственные мощности быстрее обычного.
Расмуссен также добавил, что суверенные фонды и частные пенсионные и инвестиционные фонды должны создавать специальные пулы для инвестиций в оборонную промышленность. Это позволит привлечь частный капитал, необходимый для быстрого развития оборонной промышленности.
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