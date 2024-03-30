Туск заявляє про зростання ризику масштабної війни у Європі

Туск закликає готуватись до масштабної війни в Європі

Прем’єр-міністр Польщі закликав європейські країни збільшити інвестиції у оборонне виробництво.

За його словами, наразі Європа опинилась у ситуації, якої не було з 1945 року.

Я знаю, що це звучить нищівно, особливо для молодого покоління, але ми повинні звикнути до того, що почалася нова ера: передвоєнна. Я не перебільшую — з кожним днем це стає все зрозумілішим. Війна більше не є поняттям з минулого, — підкреслив глава польського уряду. Поширити

Туск підкреслив, що наразі загрозу представляє ймовірність втілення будь-якого сценарію на тлі триваючої злочинної війни Росії проти України.

У моїй частині Європи війна більше не є абстракцією і наш обов'язок — не сперечатися, а діяти та готуватися до захисту, — зазначив прем’єр-міністр Польщі. Поширити

Як Європі посилити допомогу Україні і власну обороноздатність

На переконання колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, затримки західних партнерів із допомогою Україні є серйзною помилкою західних партнерів.

Ексгенсек НАТО зазначив, що Північна Корея буквально за місяць надала Росії стільки боєприпасів, скільки ЄС передав Україні за рік.

Росія виробляє три млн снарядів на рік, тоді як США і Європа разом узяті здатні виробити для Києва тільки 1,2 млн. Незважаючи на величезну економічну міць демократичного світу, нас випереджає арсенал автократії в Росії, Ірані та Північній Кореї, — пояснив Расмуссен. Поширити

Він попередив, що у разі, якщо західні партнери терміново не збільшать військову підтримку України, країна опиниться у дуже важкій ситуації.

Якщо не зупинити Путіна в Україні, це означатиме десятиліття нестабільності та конфліктів у Європі, — зазначає Расмуссен. Поширити

Він порадив урядам країн-партнерів України укласти довгострокові контракти з оборонними виробниками та скоротити час, необхідний на їх укладення.

Він також закликав спростити умови проведення тендерів на оборонні контракти.

За його словами, оборонним виробникам необхідно дозволити амортизувати інвестиції у нові виробничі потужності швидше, ніж зазвичай.

Расмуссен також додав, що суверенні фонди, а також приватні пенсійні та інвестиційні фонди повинні створювати спеціальні пули для інвестицій в оборонну промисловість. Це дасть змогу залучити приватний капітал, необхідний для швидкого розвитку оборонної промисловості.