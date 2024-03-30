Туск заявляє про зростання ризику масштабної війни у Європі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі європейські країни перебувають у "передвоєнній" ері.
Туск закликає готуватись до масштабної війни в Європі
Прем’єр-міністр Польщі закликав європейські країни збільшити інвестиції у оборонне виробництво.
За його словами, наразі Європа опинилась у ситуації, якої не було з 1945 року.
Туск підкреслив, що наразі загрозу представляє ймовірність втілення будь-якого сценарію на тлі триваючої злочинної війни Росії проти України.
Як Європі посилити допомогу Україні і власну обороноздатність
На переконання колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, затримки західних партнерів із допомогою Україні є серйзною помилкою західних партнерів.
Ексгенсек НАТО зазначив, що Північна Корея буквально за місяць надала Росії стільки боєприпасів, скільки ЄС передав Україні за рік.
Він попередив, що у разі, якщо західні партнери терміново не збільшать військову підтримку України, країна опиниться у дуже важкій ситуації.
Він порадив урядам країн-партнерів України укласти довгострокові контракти з оборонними виробниками та скоротити час, необхідний на їх укладення.
Він також закликав спростити умови проведення тендерів на оборонні контракти.
За його словами, оборонним виробникам необхідно дозволити амортизувати інвестиції у нові виробничі потужності швидше, ніж зазвичай.
Расмуссен також додав, що суверенні фонди, а також приватні пенсійні та інвестиційні фонди повинні створювати спеціальні пули для інвестицій в оборонну промисловість. Це дасть змогу залучити приватний капітал, необхідний для швидкого розвитку оборонної промисловості.
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