У ЦПД опровергли фейк РФ насчет использования ВСУ химоружия на Курщине

Российская пропаганда распространяет фейки о якобы использовании Силами обороны Украины химического оружия на территории Курской области РФ. Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины развенчивает вброс Кремля.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяет фейки об использовании ВСУ химоружия на территории РФ, чтобы дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.
- Опровержение вбросов о химическом оружии является важной составляющей противодействия дезинформации и защиты информационной безопасности Украины.
- Фейки о применении химоружия типичны для пропаганды Кремля и не имеют объективных подтверждений.
Россия распространяет фейк насчет использования ВСУ химического оружия
Как отметили в ЦПИ, подобные вбросы вполне типичны для пропаганды Кремля, они периодически появляются с начала полномасштабной войны, никогда не подкрепленные никакими доказательствами.
Целью этих действий является дискредитация Украины в глазах мирового сообщества и создание информационного алиби для использования запрещенных ядовитых веществ самими российскими войсками.
Факты применения указанных веществ захватчиками против ВСУ согласно данным ЦПД, неоднократно зафиксированы на линии фронта. Известно уже, в частности, несколько случаев за последнее время на Купянском направлении.
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