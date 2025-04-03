У ЦПД опровергли фейк РФ насчет использования ВСУ химоружия на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД опровергли фейк РФ насчет использования ВСУ химоружия на Курщине

ЦПД
граната
Read in English
Читати українською

Российская пропаганда распространяет фейки о якобы использовании Силами обороны Украины химического оружия на территории Курской области РФ. Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины развенчивает вброс Кремля.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда распространяет фейки об использовании ВСУ химоружия на территории РФ, чтобы дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.
  • Опровержение вбросов о химическом оружии является важной составляющей противодействия дезинформации и защиты информационной безопасности Украины.
  • Фейки о применении химоружия типичны для пропаганды Кремля и не имеют объективных подтверждений.

Россия распространяет фейк насчет использования ВСУ химического оружия

Как отметили в ЦПИ, подобные вбросы вполне типичны для пропаганды Кремля, они периодически появляются с начала полномасштабной войны, никогда не подкрепленные никакими доказательствами.

Целью этих действий является дискредитация Украины в глазах мирового сообщества и создание информационного алиби для использования запрещенных ядовитых веществ самими российскими войсками.

Росія

Факты применения указанных веществ захватчиками против ВСУ согласно данным ЦПД, неоднократно зафиксированы на линии фронта. Известно уже, в частности, несколько случаев за последнее время на Купянском направлении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД развенчали российское фейковое видео от "военного ВСУ"
ЦПД
фейк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД развенчали фейк РФ о "русской Буче" на Курщине
ЦПД
Суджа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ опроверг российские фейки о новых поражениях Украиной энергетических объектов РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?