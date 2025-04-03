У ЦПД опровергли фейк РФ насчет использования ВСУ химоружия на Курщине

Российская пропаганда распространяет фейки о якобы использовании Силами обороны Украины химического оружия на территории Курской области РФ. Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины развенчивает вброс Кремля.

Россия распространяет фейк насчет использования ВСУ химического оружия

Как отметили в ЦПИ, подобные вбросы вполне типичны для пропаганды Кремля, они периодически появляются с начала полномасштабной войны, никогда не подкрепленные никакими доказательствами.

Целью этих действий является дискредитация Украины в глазах мирового сообщества и создание информационного алиби для использования запрещенных ядовитых веществ самими российскими войсками.

Росія

Факты применения указанных веществ захватчиками против ВСУ согласно данным ЦПД, неоднократно зафиксированы на линии фронта. Известно уже, в частности, несколько случаев за последнее время на Купянском направлении.