У ЦПД развенчали фейк РФ о "русской Буче" на Курщине

Российские оккупанты на фоне переговоров о 30-дневном перемирии распространяют дезинформационные сообщения о якобы преступлениях украинских военных в Курской области, стремясь создать миф о "русской Буче".
Главные тезисы
- Российские оккупанты пытаются создать миф о “русской Буче” на Курщине за счет распространения дезинформации о якобы преступлениях украинских военных.
- Центр противодействия дезинформации опровергает ложные обвинения, указывая на отсутствие убедительных доказательств и подтверждений.
- Свидетельства героев видео, снятых российской пропагандой, оказываются сплетнями и историями, лишенными подлинных подтверждений.
"Русская Буча": в РФ запустили новый фейк
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Несмотря на то, что эта кампания длится уже несколько недель, до сих пор не появилось ни одного доказательства, подтверждающего российские обвинения. Преимущественно герои видео, снятых пропагандистами, в своих рассказах рассказывают либо откровенные сплетни, порожденные пропагандой, либо истории из чужих слов.
Отмечено, что люди на подобных записях часто не знают подробностей "преступлений", которые они описывают.
Центр подчеркивает: таким образом, враг пытается создать иллюзию якобы массовых преступлений ВСУ.
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