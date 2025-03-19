У ЦПД развенчали фейк РФ о "русской Буче" на Курщине

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Несмотря на то, что эта кампания длится уже несколько недель, до сих пор не появилось ни одного доказательства, подтверждающего российские обвинения. Преимущественно герои видео, снятых пропагандистами, в своих рассказах рассказывают либо откровенные сплетни, порожденные пропагандой, либо истории из чужих слов.