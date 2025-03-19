У ЦПД розвінчали фейк РФ про "русскую Бучу" на Курщині

Російські окупанти на тлі переговорів про 30-денне перемирʼя поширюють дезінформаційні повідомлення про нібито злочини українських військових у Курській області, прагнучи створити міф про "русскую Бучу".

“Русская Буча”: у РФ запустили новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Попри те що ця кампанія триває вже кілька тижнів, досі не з’явилося жодного доказу, який би підтверджував російські звинувачення. Переважно герої відео, знятих пропагандистами, у своїх розповідях переповідають або відверті плітки, породжені пропагандою, або історії з чужих слів.

Зазначено, що люди на подібних записах часто не знають подробиць "злочинів", які вони описують.

Наприклад, літня жителька міста Суджа розповідала, ніби спостерігала з вікна сусідського дому, як українські військові грабували її будинок. Жінка буцімто бачила, як з її дому виносили техніку, однак не знає, яку саме. Поширити

Центр підкреслює: таким чином ворог намагається створити ілюзію буцімто масових злочинів ЗСУ.