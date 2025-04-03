У ЦПД спростували фейк РФ щодо використання ЗСУ хімзброї на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД спростували фейк РФ щодо використання ЗСУ хімзброї на Курщині

Центр протидії дезінформації
хімзброя
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Російська пропаганда ширить фейки про нібито використання Силами оборони України хімічної зброї на території Курської області РФ. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України розвінчує вкид Кремля.

Головні тези:

  • Російська пропаганда поширює фейки про використання ЗСУ хімічної зброї на території РФ для дискредитації України в очах світової спільноти.
  • Спростування цих вкидів є важливою складовою протидії дезінформації та захисту інформаційної безпеки країни.
  • Фейки про використання хімічної зброї є типовими для пропаганди Кремля та не мають підтвердження в об'єктивних доказах.

Росія поширює фейк щодо використання ЗСУ хімічної зброї

Як зауважили в ЦПД, подібні вкиди є цілком типовими для пропаганди Кремля, вони періодично з’являються від початку повномасштабної війни, ніколи не підкріплені жодними доказами.

Метою таких дій є дискредитація України в очах світової спільноти та створення інформаційного алібі для використання заборонених отруйних речовин самими російськими військами.

Росія

Факти застосування вказаних речовин загарбниками проти ЗСУ, згідно з даними ЦПД, неодноразово зафіксовані на лінії фронту. Відомо вже, зокрема, про кілька випадків за останній час на Куп’янському напрямку.

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