У ЦПД спростували фейк РФ щодо використання ЗСУ хімзброї на Курщині

Російська пропаганда ширить фейки про нібито використання Силами оборони України хімічної зброї на території Курської області РФ. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України розвінчує вкид Кремля.
Головні тези:
- Російська пропаганда поширює фейки про використання ЗСУ хімічної зброї на території РФ для дискредитації України в очах світової спільноти.
- Спростування цих вкидів є важливою складовою протидії дезінформації та захисту інформаційної безпеки країни.
- Фейки про використання хімічної зброї є типовими для пропаганди Кремля та не мають підтвердження в об'єктивних доказах.
Росія поширює фейк щодо використання ЗСУ хімічної зброї
Як зауважили в ЦПД, подібні вкиди є цілком типовими для пропаганди Кремля, вони періодично з’являються від початку повномасштабної війни, ніколи не підкріплені жодними доказами.
Метою таких дій є дискредитація України в очах світової спільноти та створення інформаційного алібі для використання заборонених отруйних речовин самими російськими військами.
Факти застосування вказаних речовин загарбниками проти ЗСУ, згідно з даними ЦПД, неодноразово зафіксовані на лінії фронту. Відомо вже, зокрема, про кілька випадків за останній час на Куп’янському напрямку.
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