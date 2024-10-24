У ГУР предупредили про подготовку митингов-провокаций в украинских городах. Что известно

24 октября Главное управление разведки проинформировало украинцев о возможности провокаций против военно-политического руководства страны в областных центрах.

ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в городах Украины

ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на «митинги», направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб.

Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать «картинку» для общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины. Поделиться

Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.

Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях.

Судебная система РФ надолго "легла" в результате кибератаки ГУР

7 октября киберспециалисты ГУР совместно с активистами группы ВО Team совершили излом российской государственной автоматизированной системы Правосудие. Об этом Online.UA стало известно от компетентных источников в военной разведке. Как оказалось, киберудар был максимально эффективным, ведь судебные сервисы врага до сих пор не работают.

Так, сервисы системы "Правосудие", которые перестали функционировать в результате атаки киберспециалистов ГУР, могут заработать не раньше 18 октября.

Это следует из письма, разосланного Судебным департаментом ВС РФ во все остальные суды.

В сеть уже "слили" список "сломавшихся" сервисов: