У ГУР предупредили про подготовку митингов-провокаций в украинских городах. Что известно
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР предупредили про подготовку митингов-провокаций в украинских городах. Что известно

ГУР
ГУР
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24 октября Главное управление разведки проинформировало украинцев о возможности провокаций против военно-политического руководства страны в областных центрах.

Главные тезисы

  • Главное управление разведки предупредило украинцев о возможности подготовки провокаций против военно-политического руководства страны.
  • Провокаторы приглашают участников митингов за деньги снимать фото и видео для создания образа дискредитации.
  • Украинцам рекомендуется воздержаться от участия в подобных акциях, направленных на подрыв национальной безопасности.

ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в городах Украины

ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на «митинги», направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб.

Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать «картинку» для общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины.

Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.

Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях.

Судебная система РФ надолго "легла" в результате кибератаки ГУР

7 октября киберспециалисты ГУР совместно с активистами группы ВО Team совершили излом российской государственной автоматизированной системы Правосудие. Об этом Online.UA стало известно от компетентных источников в военной разведке. Как оказалось, киберудар был максимально эффективным, ведь судебные сервисы врага до сих пор не работают.

Так, сервисы системы "Правосудие", которые перестали функционировать в результате атаки киберспециалистов ГУР, могут заработать не раньше 18 октября.

Это следует из письма, разосланного Судебным департаментом ВС РФ во все остальные суды.

В сеть уже "слили" список "сломавшихся" сервисов:

  • Интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru;

  • телефония арбитражных судов (Microsoft Lync);

  • "Интернет-портал" ГАС "Правосудие" (сайты судов общей)

  • юрисдикции, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации в домене sudrf.ru; сайты мировых судей в домене msudrf.ru);

  • модуль "Электронное правосудие" (ЭПр, ej.sudrf.ru), личные кабинеты работников судов (ecs.sudrf.ru);

  • ПТК ОВ, обеспечивающая взаимодействие с помощью СМЭО; модуль "ЭПр-СМЭВ", обеспечивающий взаимодействие с ЕПГУ;

  • ПИ ВКС (расписание сеансов ВКС);

  • ПИ Недвижимость;

  • службы электронной почты ГАС "Правосудие".

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